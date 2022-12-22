中科驭数思威系列 DPU 卡与腾讯云 TencentOS Server 完成产品兼容性认证

IT之家 12 月 22 日消息，DPU 厂商中科驭数与腾讯云完成产品兼容性认证。经过严格测试，腾讯云的产品 TencentOS Server 与中科驭数的思威系列 DPU 卡兼容性良好，测试期运行稳定，性能卓越，安全可靠。DPU（Data Processing Unit）是以数据为中心构造的专用处理器。

TencentOS Server 是腾讯云自研服务器操作系统，提供完善的容器及虚拟化场景支持，方便用户根据需求定制客户化软件生态。TencentOS Server 支撑腾讯内外多个业务产品的稳定运行。IT之家获悉，当前 TencentOS Server 已经开源，在国内金融、互联网等领域有着广泛应用。

思威系列 DPU 卡是中科驭数推出的自主研发低时延网卡产品。它具备双端口 25G / 10G 接口速率，功能包括轻量级流处理引擎、自主创新的 LightningDMA 技术机制、InstantA NOE SDK 用户态协议栈和用户开发接口等，实现亚微秒级超低时延、纳秒级抖动，保证数据传输的稳定、可靠和超低延时，再搭配驭数自研的 HADOS 软件开发平台协同工作，更加灵活、开放，可广泛应用于金融、电信、云和数据中心等行业。

▲ 思威系列 DPU 卡

除腾讯云外，中科驭数思威 SWIFT 超低时延 DPU 网卡已经和海光、鲲鹏 CPU、统信、欧拉、麒麟操作系统等产品完成兼容性适配。

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