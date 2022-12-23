2999 元起，努比亚 Z50 今日开售：35mm 定制光学系统 + 骁龙 8 Gen 2

IT之家 12 月 23 日消息，努比亚 Z50 于 12 月 19 日发布，采用全新 35mm 定制光学系统，搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，售价 2999 元起，将于今日上午 10:00 全渠道开售。

IT之家了解到，努比亚 Z50 提供玻璃版和素皮版，前者厚 8.46mm、重 199g，后者厚 8.71mm、重 197g，玻璃版有白岛、黑礁配色，素皮版提供青屿配色。

屏幕方面，努比亚 Z50 采用 6.67 英寸 2400×1080 AMOLED 柔性曲面屏，144Hz 刷新率（144Hz / 120Hz / 60Hz / 智能 4 挡），支持 360Hz 智能采样率，维信诺双鼎排列，微棱镜设计，峰值亮度 1000nits，支持 10bit 色深。

配置方面，努比亚 Z50 搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，支持 5G 网络双卡双通，全系搭载 LPDDR5X 内存 + UFS4.0 闪存，内置 5000mAh 电池，支持 80W 快充。

影像方面，努比亚 Z50 前置 16MP（豪威 OV16A1Q）摄像头，搭载全新 35mm 定制光学系统，主摄采用索尼 IMX787 传感器，拥有 6400 万超高像素、F1.6 的大光圈，支持 OIS 光学防抖，辅以 50MP（三星 S5KJN1，116°）超广角微距双摄，采用 4 LED 环型闪光灯。

游戏方面，努比亚 Z50 升级超级稳帧 3.0，从应用级到指令级，对操作的识别更精细，对温度的控制更准确，帧率稳定性提升 2 倍，功耗降低高达 15%，同时支持全新的游戏空间，自定义 3 种性能调控模式，4 种 GPU 图像调节，5 种显示增强选项。

系统方面，努比亚 Z50 预装全新 MyOS 13，从底层打造了一套刷新率无极变速的技术，自适应流畅增强，系统流畅度提升 30%，15 个系统自带应用 0 广告。