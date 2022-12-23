为推广基础广告版订阅，Netflix 在部分国家 / 地区隐藏了基础无广告版订阅

IT之家 12 月 23 日消息，Netflix 于上月在 12 个国家和地区推出了基础广告版订阅，每月费用为 6.99 美元（约 49 元人民币），最高分辨率限制为 720P。为了进一步推广这个基础广告版订阅，Netflix 在部分国家和地区隐藏了基础无广告版订阅，以便于让更多人使用基础广告版订阅。

当部分用户尝试订阅 Netflix 的时候，其订阅页面不再显示基础无广告版订阅，仅显示 Basic with ads、Standard 和 Premium 三个选项。但事实上用户依然可以选择 Basic Ad-free 订阅选项，只不过 Netflix 将其隐藏在左下角的小字部分了。

IT之家了解到，Netflix 目前共有 4 个选项，包括基础广告版订阅（Basic with ads）、基础无广告版订阅（Basic Ad-free）、标准版（Standard）和高级（Premium）。其中基础广告版订阅每月费用为 6.99 美元（约 49 元人民币）；基础无广告版订阅每月费用为 9.99 美元（约 70 元人民币）；标准版订阅每月费用为 15.49 美元（约 108 元人民币）；高级版订阅费用为 19.99 美元（约 140 元人民币）。