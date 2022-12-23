Apple Watch 测血压功能即将到来，苹果正积极积累相关技术

IT之家 12 月 23 日消息，知情人士在今年 4 月透露，苹果计划在 Apple Watch 中添加血压监测功能，但由于遇到障碍，该项技术预计最早要到 2024 年才能推出。苹果目前也在积极地积累技术支持，美国商标和专利局（USPTO）公示了一项新的苹果专利（专利号 US 20220400959），涉及获取和分析无创血压测量数据的系统和方法。

苹果在背景描述中，认为目前主流的非侵入式测量用户血压的方法主要是听诊法和示波法，但相比较直接动脉内感测的侵入性测量技术相比，这些非侵入式测量方式准确性不高，而且在实际测试中存在诸多变量。

苹果在专利中涵盖了一种血压测量系统，用于确定用户的一个或多个血压参数。血压参数的示例可以包括收缩压、舒张压、平均压力、血压变异性或用户的其它生理参数。

IT之家了解到，该系统可以包括限制装置，该限制装置被配置成向用户施加外部压力循环以引起通过用户的一个或多个血管的血流限制。在一些情况下，外部压力循环可称为外加压力扫描。限制装置包括可充气的袖带、收紧使用者肢体的带子或任何其它合适的装置。

该系统还可以包括压力传感装置，其被配置为在施加外部压力循环时检测一个或多个血管内的压力变化。例如，压力变化可以是由于外部压力循环而在使用者的血管内发生的脉压波形的变化。该系统可以分析从压力感测设备检测到的压力以确定用户的一个或多个血压参数。

所描述的血压测量系统包括可为用户带来更准确和 / 或更可重复的无创血压测量的装置和分析技术。该系统可以包括使用压力感测设备，该压力感测设备检测用户血管内的压力，同时向用户施加外部压力循环以引起通过用户血管的流量变化。