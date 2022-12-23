美国国际贸易委员会裁定苹果 Apple Watch 侵犯 AliveCor 公司专利

IT之家 12 月 23 日消息，美国国际贸易委员会（ITC）本周四确认，苹果公司旗下带有心电图（ECG）功能的 Apple Watch 侵犯了医疗设备制造商 AliveCor Inc 的专利。

图源 AliveCor

ITC 裁定禁止进口存在侵权行为的 Apple Watch，不过由于仍有一起向美国商标和专利局（USPTO）提起的上诉仍在进行中，因此 ITC 暂时不会强制执行这项禁令。而在本月早些时候，另一个审判机构裁定 AliveCor 的专利无效。

苹果和 AliveCor 公司目前没有立即回应置评请求。

AliveCor 去年指控苹果公司侵犯了与其 KardiaBand 相关的三项专利，KardiaBand 是一种 Apple Watch 配件，可以监测用户的心率、检测异常情况并执行 ECG 以识别心房颤动等心脏问题。

在苹果公司将心电图功能引入到 Apple Watch 之后，总部位于加利福尼亚州山景城的 AliveCor 于 2018 年停止销售 KardiaBand。AliveCor 去年向美国国际贸易委员会提出申请，认为苹果自 Apple Watch Series 4 就开始复制其技术，并通过让 wearOS 不兼容 KardiaBand 的方式将 AliveCor 赶出市场。

IT之家了解到，Apple Watch Series 4 到 Series 8 都具备 ECG 技术。12 月 6 日，应苹果公司的请求，美国专利商标局的专利审判和上诉委员会在相关案件中宣布 AliveCor 专利无效。这家科技巨头还在旧金山联邦法院以涉嫌侵犯其专利为由向旧金山联邦法院提起反诉。

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《苹果在与 AliveCor 的法律战中获胜，后者多项专利被宣布无效》

《苹果反诉 AliveCor 公司，申请心电图专利时你们公司都还没成立》