Redmi K 系列正式取消“电竞版”，K60 宇宙三款机型处理器公布

IT之家 12 月 23 日消息，Redmi 2023 新年发布会将于 12 月 27 日 19:00 召开。届时，全新 Redmi K60 系列机型将正式亮相。

今日上午，小米集团合伙人、中国区、国际部总裁，Redmi 品牌总经理卢伟冰表示，Redmi K60 宇宙取消“电竞版”，并称“2023 年已不再需要一部电竞手机”。

据介绍，Redmi K60 Pro 兼具旗舰配置和电竞性能，上场挑战 2023 更狠性能旗舰，同时通过自研调校引擎，帧率、画质全面超越电竞手机，还有丰富的旗舰体验。

官方海报显示，Redmi K 系列取消“电竞版”，拥有更强的性能和更狠的旗舰体验电竞手机，并配文称“2023 告别电竞手机”。

IT之家了解到，Redmi K60 系列包括 Redmi K60E、Redmi K60 和 Redmi K60 Pro 机型。其中，Redmi K60E 首批搭载天玑 8200 全新旗舰芯，Redmi K60 搭载第一代骁龙 8+，Redmi K60 Pro 搭载第二代骁龙 8。

在今日早些时候官宣发布会时，Redmi 红米手机官方称 K60 宇宙全系大升杯，挑战更高定位，并称此次“提前 2 个月发布，做 2023 年的硬核真旗舰”。