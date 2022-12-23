红魔 8 Pro 系列预热：6000mAh 大电池，最高续航 47 小时

IT之家 12 月 23 日消息，红魔 8 Pro 系列电竞旗舰将于 12 月 26 日 15:00 发布。红魔游戏手机官方今日上午带来了红魔 8 Pro 系列的最新预热信息，确认新机搭载 6000mAh 超大电池，支持 47h 超长续航。

红魔官方表示，红魔史上最佳续航表现不仅得益于快且安全的魔闪快充 + 超大电池，还有性能节奏调度大师 ——CUBE 能量魔方。新机“性能调度该猛就猛，该稳就稳，收放自如”，实现了“稳定帧率、降低功耗，延长续航”。

IT之家了解到，红魔 8 Pro 系列为首款骁龙 8 Gen 2 游戏手机，配备红魔自研红芯 R2 游戏芯片，搭载与京东方联合定制的全球首款屏下式柔性直屏，拥有 93.7% 屏占比，搭配超窄四微边，左右边框仅 1.48mm。

此外，红魔 8 Pro 系列行业首创 3D 冰阶双泵 VC 液冷，拥有红魔史上最大体积散热 VC，高达 2068mm³，同时支持 165W 魔闪快充，官方称充满 100% 只需 14 分钟。

音效方面，官方称红魔 8 Pro 系列拥有红魔史上最佳音效：1115K+1216 超线性立体双扬，大音腔，更浑厚；红魔 ×Snapdragonsound，96kHz 无损音质，48ms 超低时延、功耗降低 20%。