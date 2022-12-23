工信部：不断扩大频谱资源供给，夯实数字经济发展基础

IT之家 12 月 23 日消息，工业和信息化部总工程师田玉龙 12 月 20 日在 2022 中国无线电大会表示，将加强频谱资源统筹优化、合理布局，超前谋划和布局工业互联网、广域物联网、车联网等行业和领域频率规划，不断扩大频谱资源供给，夯实数字经济发展基础。
据工业和信息化部网站，田玉龙在致辞中表示，党的二十大报告对加快建设制造强国、网络强国、数字中国和加快发展数字经济作出重大战略部署，无线电事业发展前景广阔、大有可为。
坚持开放与合作，不断提高频谱资源供给的集约性、精准性和可持续性，着力构建集开发、利用、保护于一体的现代化频谱治理体系，维护安全有序的电磁环境和电波秩序，促进无线电事业高质量发展。
坚持统筹规划，着力解决频谱资源结构性紧缺矛盾，创新频谱资源管理模式，强化电磁空间安全保障能力，支撑数字经济发展和信息社会建设。
坚持创新驱动，加大政策扶持力度，鼓励企业、科研院所就关键技术开展攻关，充分发挥行业协会、产业联盟的桥梁纽带作用，加快聚合国内外和产业链上下游资源，培育更多无线电新应用、新业态、新模式，助力相关产业转型升级。
坚持开放合作，积极参与全球频谱治理，按照“合作共赢”的原则深入开展双（多）边合作，鼓励产业界和学术界加强国际交流，共享更多技术成果。