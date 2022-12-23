工信部：不断扩大频谱资源供给，夯实数字经济发展基础

IT之家 12 月 23 日消息，工业和信息化部总工程师田玉龙 12 月 20 日在 2022 中国无线电大会表示，将加强频谱资源统筹优化、合理布局，超前谋划和布局工业互联网、广域物联网、车联网等行业和领域频率规划，不断扩大频谱资源供给，夯实数字经济发展基础。

据工业和信息化部网站，田玉龙在致辞中表示，党的二十大报告对加快建设制造强国、网络强国、数字中国和加快发展数字经济作出重大战略部署，无线电事业发展前景广阔、大有可为。