经典游戏《富甲天下 3》Steam 页面上线，明年 1 月 9 日发售

IT之家 12 月 23 日消息，经典游戏《富甲天下 3》Steam 页面现已上线，将于明年 1 月 9 日发售，该作自带繁体中文。

以三国时代为背景的爆笑大富翁游戏《富甲天下》，依靠您的策略及智谋来逐步占领城池，单挑攻城、收取过路费、上课训练、雇用武将来壮大阵容外，80 多种的机运事件更拥有您意想不到的乐趣。游戏有两种模式：可自订胜利条件及参战人数的「群雄并起」模式，以及按照历史编写的长剧情「一统天下」模式。

游戏介绍：

玩家在游戏中担任三国时代某位主公，一开始会拥有少量的资金及士兵，以及少数亲信将领相随。玩家必须靠着四处经商、穿梭赌场、东拼西凑地设法筹措资金、一但占领空城有了自己的地盘后，便可努力经营以取得税收，进而募集人才、招兵买马，攻城掠地，最后一统天下，成为三国时代的真正霸主。游戏中除了安排打倒董卓、赤壁之战、七擒孟获... 等著名历史桥段外，还随机穿插了一百多个让人会心一笑的突发事件。

游戏截图：

最低配置：