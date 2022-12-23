特斯拉将为全球车主提供 30 天 EAP 试用服务

IT之家 12 月 23 日消息，随着一年一度圣诞节的到来，特斯拉将在假期期间为全球车主提供 EAP 的 30 天免费试用。

IT之家了解到，特斯拉 AP 全称为 Autopilot 自动辅助驾驶，主要分为基础版自动辅助驾驶（BAP）和增强版自动辅助驾驶（EAP），而 FSD 全称为 Full Self-Driving，即完全自动驾驶，虽然远远达不到自动驾驶的要求。

特斯拉 AP 基础版自动辅助驾驶功能包括自适应巡航和车道保持，这是一套免费的服务，而要想获得更强的服务需要加钱。

目前 EAP 增强版自动辅助驾驶国内定价为 32000 元，包括：

自动辅助导航驾驶：自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口，超过行驶缓慢的车辆。

自动辅助变道：在高速公路上自动辅助变换车道。

智能召唤：在合适的场景下，停在车位的车辆会响应您的召唤，驶出车位并前往您所在的位置。

自动泊车：平行泊车与垂直泊车

根据澳大利亚和新西兰等多个国家特斯拉车主分享的图片，他们的汽车显示屏上出现了一条信息，上面写着“节日快乐！已启用 Enhanced Autopilot 免费试用 30 天。”所有用户都能够试用完整的 EAP 辅助驾驶功能。