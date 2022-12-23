马斯克透露大量特斯拉信息：承诺 2025 年前不会再卖股票

北京时间 12 月 23 日消息，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 周四告诉特斯拉投资者，未来两年内不会出售更多特斯拉股票了，而且他近期出售股票只是为潜在的经济衰退做准备。

特斯拉

不再出售股票

马斯克周四在 Twitter Spaces 音频聊天中表示：“至少在未来 18 到 24 个月时间里，我不会出售任何股票，所以你可以期待我在 2025 年之前不会出售股票。我 (之前) 需要卖出一些股票，以确保有备用资金应对最坏情况。”

这已经不是马斯克第一次承诺今年不再出售更多特斯拉股票了。今年 8 月，马斯克在出售了价值超过 80 亿美元的特斯拉股票以资助收购推特交易，随后他在推特上写道：“今天之后没有进一步出售特斯拉的计划。”然而，本月早些时候，他又出售了 36 亿美元的特斯拉股票。截至周四收盘，该股已跌至 52 周低点。

马斯克

与此同时，马斯克还对宏观经济发表了自己的看法，他对未来一年的整体经济前景表示悲观。“从长期角度来看，这是一个自然的经济周期，坦率地说，我们早就该陷入衰退了，”他说，“令人震惊的是，自 2009 年以来，我们从未经历过任何重大经济衰退。”

仍专注于特斯拉

一些投资者担心，随着马斯克把重心转向推特，他已经脱离了特斯拉 CEO 这个职位，这进一步导致特斯拉的股价下跌。不过，马斯克对此表示，自从执掌推特以来，他在特斯拉“没有错过一次重要的会议”。他在 Twitter Spaces 聊天中告诉听众，他之所以出售特斯拉股票，是因为他“有点偏执，经历了两次非常严重的衰退”。

股票回购

马斯克还表示，特斯拉对于股票回购计划的决定可能取决于经济衰退的严重程度。“我们谈论的是温和衰退、中等衰退还是严重衰退？我们还不知道。”他表示。

今年 10 月，马斯克曾表示，特斯拉可能会进行 50 亿至 100 亿美元的股票回购，并表示很有可能进行有意义的回购。他说，公司已经在董事会层面讨论了这类股票回购，但尚未批准这一计划。

“董事会对于股票回购持非常开放的态度。”马斯克在聊天中说。不过他补充说，“如果进行回购后发现经济衰退比 2009 年更严重，这就不是明智的做法了。”

新超级工厂

马斯克透露，特斯拉已经接近敲定另外一家超级工厂的选址，但没有透露细节。

马斯克曾表示，特斯拉可能会开设 10 到 12 家新工厂，以帮助特斯拉在 2030 年将销量提高到 2000 万辆。

他还表示，特斯拉计划在大约两年内开始在得克萨斯州科珀斯克里斯蒂的一家工厂提炼电池级锂，以帮助公司满足其对动力电池所需材料的需求。

特斯拉股价周四再次下跌 8.88%。对于投资者的担忧，马斯克表示，“公司的实际执行能力非常出色。”