华为技术全面应用，梅赛德斯奔驰、奥迪、宝马、保时捷等车企已获授权

IT之家 12 月 23 日消息，华为知识产权部全球负责人樊志勇告诉日经新闻，华为已将技术专利授权给梅赛德斯奔驰、奥迪、宝马和保时捷等顶级车企，因为他们需要在被打压的情况下想办法将其专利变现。

他介绍称，这些专利许可协议于 2022 年下半年达成，这意味着全球每年生产的 7000 万辆汽车中有 1500 万辆使用华为技术。除了四家德国汽车制造商外，华为还与日本斯巴鲁、法国雷诺、意大利兰博基尼和英国宾利签署了授权协议。

IT之家曾报道，华为本月还宣布与三星电子以及 OPPO 达成类似的交叉许可协议。此外，华为和诺基亚周四也表示，他们已经延长了 2017 年首次达成的专利许可协议，同时解决了因此事引起的法律纠纷。

樊志勇表示，专利许可协议让华为不仅可以与中国和外国公司打交道，还可以创造收入。“专利是公开的，不受出口管制。...... 我们还与美国公司就交叉许可交易进行交易，[出口管制] 根本不是一个因素”。

他表示，华为在 2022 年签署了 20 多项新的或扩展的专利许可协议，涵盖智能手机、联网汽车、网络和物联网的技术。“仅在汽车行业，我们就与大约 15 家汽车制造商达成了使用我们先进无线技术的交易，最重要的是，华为的专利正在以多种不同的方式产出价值。”

据称，华为积累了大量专利，尤其是与 5G 无线通信相关的技术。根据日本 NGB 知识产权研究所的数据，中国公司在申报的 5G 专利“家族”数量方面处于领先地位，其次是高通、三星和 LG 电子。专利家族是一组涵盖相似内容的专利。

对于这一消息，奥迪发言人表示，他们愿意“尊重第三方的知识产权，并愿意在必要且可用的情况下获得许可以遵守法律。”雷诺则表示正在研究这个话题。