华为 MateBook 14s 高配版预售：i9-12900H + 2.5K 90Hz 屏，首发到手 8499 元

IT之家 12 月 22 日消息，华为昨日推出的 MateBook 14s 高配版今日各平台开启预售，i9-12900H + 2.5K 90Hz 屏，首发到手价 8499 元。

IT之家了解到，新款 MateBook 14s 采用金属机身设计，轻约 1.43kg。

屏幕方面，新款 MateBook 14s 搭载了 14.2 英寸 2.5K 3:2 屏，90Hz 刷新率，400 尼特亮度，100% sRGB 色域，支持 10 点触控。

配置方面，新款 MateBook 14s 高配版搭载了 12 代酷睿标压处理器 i9-12900H，14 核 20 线程，睿频 5GHz，45W 性能释放，配备 16GB LPDDR4X 内存，可选 512GB / 1TB SSD。

其他方面，新款 MateBook 14s 搭载了四扬声器音响系统，内置 60Wh 电池，配备 90W GaN 充电器。接口包括雷电 4、HDMI、USB-A 等。软件方面，新款 MateBook 14s 支持超级终端，可与手机、平板、显示器、智慧屏等设备协同。

华为 MateBook 14s i9 版将在 12 月 29 日开售。