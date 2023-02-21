云度汽车纯电小型 SUV 云兔将于 2 月 28 日上市，预售价 9-10 万元

IT之家 2 月 21 日消息，今年 1 月，云度汽车推出其纯电小型 SUV「云兔」并开启预售，灵动款、跃动款分别为 9-10 万元，CLTC 工况综合续航 320/415 公里。

前不久，云兔预制量产车在莆田汽车智慧工厂正式下线。据易车报道，云度汽车今日宣布，云兔将于 2 月 28 日上市。新车主打 A0 级纯电小型 SUV 市场。

官方表示，目前已收款预售订单近千台；营销团队正带动全国 110 家经销商，做好新车型上市前的各项准备工作，预计在 3 月份完成首批订单的批量交付。

外观设计方面，云度云兔的造型看起来简洁流畅，前脸采用了纯电动车常见的封闭式格栅设计，有助于进一步降低风阻系数，提升续航里程，车尾也会引入贯穿式光源，契合主流设计。

据介绍，云兔的外观灵感来自于生肖中“兔”的原型，在细节中营造“兔”型灵动百变。在车身颜色方面，‘云兔’拥有 5 种潮流时尚的马卡龙车色，即粉、白、灰、绿、蓝，让消费者有更多的选择。

这款车型的车身尺寸仅有 4035×1736×1625mm，轴距 2480mm，后备箱容积 310L。它配备 16 英寸低风阻铝合金轮辋，采用亮银色和黑色的搭配，运动套装轮毂可升级为 17 英寸。

动力方面，云度云兔将会搭载来自合普动力股份有限公司，型号为“TZ180XS30HP”的电动机，功率为 70 千瓦，将会采用瑞浦能源有限公司生产的磷酸铁锂电池。

其他方面官方暂未公布，预计智能化功能等配置细节将在上市时公布，IT之家届时将为大家带来更多报道。