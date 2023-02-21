三星已在韩国开始预售 2023 年款 Neo QLED 和 OLED 电视，85 英寸 QNC900 售价 1570 万韩元

IT之家 2 月 21 日消息，三星在今年的 CES 大展上发布了 Neo QLED 4K / 8K 以及 OLED 型号电视阵容，目前已经在韩国开启预售。
其中最值得关注的是旗舰型号 Neo QLED 8K QNC900，这款电视采用了最新的 AI 采样技术和 Neo Quantum 8K 处理器，进一步提升了画质。该电视还改进了音响输出，通过 Q-Symphony 技术连接多个音响带来更立体的声音。
三星最顶级的 Neo QLED 电视 QN900C，具有 8K 分辨率，采用 14 位 Mini-LED 背光的 QLED 面板，以及高达 4000 尼特的峰值亮度。由于对其 8K Real Depth Enhancer Pro 和 Shape Adaptive Light 算法进行改进，对比度也有所提高。
背光局部调光区域从 2022 年 8K 型号中使用的 36 个提升到 1000 个。旧的电影和电视节目据称在三星 2023 款 Neo QLED 电视系列上看起来更好，这要归功于自动 HDR 重塑算法，该算法可以将 SDR 内容变成 HDR，以全面改善亮度、色彩和动态范围。
IT之家附三星本次在韩国开启预售的电视型号，以及产品售价:
|型号
|电视尺寸
|售价（韩元）
|售价（约合人民币）
|Neo QLED 8K (QNC900)
|85 英寸
|1570 万韩元
|当前约 83053 元人民币
|Neo QLED 8K (QNC900)
|75 英寸
|1280 万韩元
|当前约 67712 元人民币
|Neo QLED (QNC95)
|85 英寸
|949 万韩元
|当前约 50202 元人民币
|Neo QLED (QNC95)
|75 英寸
|809 万韩元
|当前约 42796 元人民币
|OLED (SC95)
|77 英寸
|799 万韩元
|当前约 42267 元人民币
|OLED (SC95)
|65英寸
|529 万韩元
|当前约 27984 元人民币
|OLED (SC95)
|55 英寸
|309 万韩元
|当前约 16346 元人民币