三星已在韩国开始预售 2023 年款 Neo QLED 和 OLED 电视，85 英寸 QNC900 售价 1570 万韩元

IT之家 2 月 21 日消息，三星在今年的 CES 大展上发布了 Neo QLED 4K / 8K 以及 OLED 型号电视阵容，目前已经在韩国开启预售。

其中最值得关注的是旗舰型号 Neo QLED 8K QNC900，这款电视采用了最新的 AI 采样技术和 Neo Quantum 8K 处理器，进一步提升了画质。该电视还改进了音响输出，通过 Q-Symphony 技术连接多个音响带来更立体的声音。

三星最顶级的 Neo QLED 电视 QN900C，具有 8K 分辨率，采用 14 位 Mini-LED 背光的 QLED 面板，以及高达 4000 尼特的峰值亮度。由于对其 8K Real Depth Enhancer Pro 和 Shape Adaptive Light 算法进行改进，对比度也有所提高。

背光局部调光区域从 2022 年 8K 型号中使用的 36 个提升到 1000 个。旧的电影和电视节目据称在三星 2023 款 Neo QLED 电视系列上看起来更好，这要归功于自动 HDR 重塑算法，该算法可以将 SDR 内容变成 HDR，以全面改善亮度、色彩和动态范围。

IT之家附三星本次在韩国开启预售的电视型号，以及产品售价: