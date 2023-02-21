首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

三星已在韩国开始预售 2023 年款 Neo QLED 和 OLED 电视，85 英寸 QNC900 售价 1570 万韩元

2023/2/21 14:46:21 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 2 月 21 日消息，三星在今年的 CES 大展上发布了 Neo QLED 4K / 8K 以及 OLED 型号电视阵容，目前已经在韩国开启预售。

其中最值得关注的是旗舰型号  Neo QLED 8K QNC900，这款电视采用了最新的 AI 采样技术和 Neo Quantum 8K 处理器，进一步提升了画质。该电视还改进了音响输出，通过 Q-Symphony 技术连接多个音响带来更立体的声音。

三星最顶级的 Neo QLED 电视 QN900C，具有 8K 分辨率，采用 14 位 Mini-LED 背光的 QLED 面板，以及高达 4000 尼特的峰值亮度。由于对其 8K Real Depth Enhancer Pro 和 Shape Adaptive Light 算法进行改进，对比度也有所提高。

背光局部调光区域从 2022 年 8K 型号中使用的 36 个提升到 1000 个。旧的电影和电视节目据称在三星 2023 款 Neo QLED 电视系列上看起来更好，这要归功于自动 HDR 重塑算法，该算法可以将 SDR 内容变成 HDR，以全面改善亮度、色彩和动态范围。

IT之家附三星本次在韩国开启预售的电视型号，以及产品售价:

型号电视尺寸售价（韩元）售价（约合人民币）
Neo QLED 8K (QNC900) 85 英寸 1570 万韩元当前约 83053 元人民币
Neo QLED 8K (QNC900) 75 英寸 1280 万韩元当前约 67712 元人民币
Neo QLED (QNC95)85 英寸949 万韩元当前约 50202 元人民币
Neo QLED (QNC95)75 英寸809 万韩元当前约 42796 元人民币
OLED (SC95)77 英寸799 万韩元当前约 42267 元人民币
OLED (SC95)65英寸529 万韩元当前约 27984 元人民币
OLED (SC95)55 英寸309 万韩元当前约 16346 元人民币
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星电视

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用