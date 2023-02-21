全球第 5 位艾滋病治愈者出现，德国男子接受干细胞移植后停药 4 年无复发

IT之家 2 月 21 日消息，研究人员近日宣布，一位现年 53 岁的德国感染艾滋病（HIV）男性患者已经治愈。研究人员为了保护他的隐私，将其称之为“杜塞尔多夫患者”（the Dusseldorf patient），他是全球第五例 HIV 治愈确诊病例，是第三例通过实验性治疗清除 HIV 的患者。

图源：Nature



研究人员在 2019 年召开的一次会议中，首次宣布了他成功治疗的细节，只是当时无法证实他是否已经完全治愈。研究人员在该男子停止服用 HIV 药物 4 年之后，在其体内仍未检测到 HIV 病毒，于是在今天正式宣布了这个好消息。

Bjorn-Erik Ole Jensen 博士说：“人类真的可以治愈艾滋病，而不仅仅是长期缓解。这项成果为很多感染艾滋病的患者带来了希望，但想要真正投入临床还需要很长的路要走”。

对于大多数人来说，一旦感染 HIV 就会终身被其困扰，而且这种病毒永远无法完全根除。得益于现代药物治疗，艾滋病病毒感染者可以过上健康长寿的生活。

“杜塞尔多夫患者”之所以能够康复，主要采用了只有在极端情况下才会使用的干细胞移植。干细胞移植手术风险极高，可有效替代人体的免疫系统。该手术的主要目的是治愈某人的癌症，不过也可以治愈 HIV。

IT之家附论文链接：《Third patient free of HIV after receiving virus-resistant cells》