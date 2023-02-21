微软与任天堂官宣签署 10 年合同，Xbox 和动视游戏《使命召唤》等将登陆任天堂主机平台

IT之家 2 月 21 日消息，微软副主席兼总裁 Brad Smith 宣布，微软与任天堂两家游戏巨头签署了一份具有 10 年约束力的合同，将 Xbox 游戏带给任天堂的游戏玩家。

这只是我们致力于将 Xbox 游戏和动视游戏（如《使命召唤》）带给更多平台上更多玩家的承诺的一部分。

公告显示：

微软和任天堂现在已经协商并签署了一项具有约束力的 10 年法律协议，将《使命召唤》带给任天堂玩家 —— 与 Xbox 平台同一天推出，具有完整的功能和对等内容 —— 这样他们就可以像 Xbox 和 PlayStation 游戏玩家一样体验《使命召唤》。 我们致力于为其他游戏平台提供长期平等的《使命召唤》访问权限，为更多玩家带来更多选择，并为游戏市场带来更多竞争。

注意，公告中提到的是任天堂的游戏平台，而非特指 Switch，也就是说任天堂未来的主机平台也能够享受到来自微软和动视的游戏。

这一合作其实并不意外，据IT之家此前报道，微软 Xbox 主管菲尔-斯宾塞曾承诺，如果微软成功收购动视暴雪，将在未来 10 年在任天堂平台和 Steam 上提供《使命召唤》游戏。

而这一合作也是为了反击索尼 PlayStation 对收购的阻挠，索尼此前针对《使命召唤》的后续发行问题提出了诸多质疑。微软已于 2022 年底和索尼签订了 10 年合同，将把《使命召唤》新游戏同样带到 PlayStation 平台。