微软承诺：若成功收购动视暴雪，将为任天堂和 Steam 提供 10 年的《使命召唤》游戏

IT之家 12 月 7 日消息，微软 Xbox 主管菲尔-斯宾塞表示，如果微软成功收购动视暴雪，承诺在未来 10 年在任天堂平台和 Steam 上提供《使命召唤》游戏。

斯宾塞在 Twitter 上发表了这一声明，他说：“在微软和动视暴雪合并后，微软已经达成了 10 年的承诺，将《使命召唤》带到任天堂平台。微软致力于帮助把更多的游戏带给更多的人--无论他们选择在哪个平台玩游戏。”

斯宾塞随后又发了第二条推文，对 PC 玩家做出了类似的承诺。他写道：“我也很高兴地确认，微软已经承诺，在我们完成与动视暴雪的合并后，将继续在 Steam 上提供《使命召唤》。”

上一次暴雪在任天堂平台上发布的《使命召唤》游戏是 Wii U 版的《使命召唤：幽灵》，该游戏于 2013 年发布。斯宾塞没有说明他预计微软发布的第一款《使命召唤》将在哪一年出现在任天堂平台上。

斯宾塞还接受了《华盛顿邮报》关于这一承诺的采访，并被问及《使命召唤》回归任天堂的潜在时间框架。此次收购如果顺利在 2023 年 6 月完成（假设没有被监管机构阻止），斯宾塞回答说，“你可以想象，如果 [交易] 在那一天完成，之后开始做开发工作，使之成为现实，可能需要一点时间。一旦我们进入这个节奏，我们的计划是，当 [使命召唤游戏] 在 PlayStation、Xbox 和 PC 上推出时，它也将同时在任天堂上推出。”

当被问及 Switch 的性能是否能够玩《使命召唤》时，斯宾塞以微软的多平台游戏《Minecraft》为例，说明这种跨时代的项目如何运作，“我们对《Minecraft》也会这样做，我们会做具体的工作，使游戏在任天堂 Switch 和他们的芯片上运行良好，完全支持他们的平台，我们在 PlayStation 5 上推出游戏时也会这样做。”

IT之家了解到，本周早些时候，微软总裁布拉德-史密斯在《华尔街日报》的一篇社论中提供了更多关于该公司提议将《使命召唤》系列游戏保留在 PlayStation 上至少十年的细节。史密斯写道：“动视暴雪的《使命召唤》收入的一个重要部分来自于 PlayStation 平台的销售。鉴于跨平台游戏的普及，如果不在 PlayStation 平台上提供，这对《使命召唤》系列游戏和 Xbox 本身来说也是灾难性的，会疏远数百万的玩家。这就是为什么我们向索尼提供了一份为期 10 年的合同，让《使命召唤》的每一款新作在登陆 Xbox 的同一天也登陆 PlayStation。我们对向其它平台提供同样的承诺持开放态度，并使其在美国、英国和欧盟的监管机构中具有法律效力。”