动视暴雪遭黑客攻击，《使命召唤》内容计划表泄露

IT之家 2 月 22 日消息，据报道，动视暴雪此前遭到了一次黑客攻击，导致员工的敏感个人信息以及《使命召唤》的内容计划表遭泄露。

根据 TechCrunch 的一份报告，动视暴雪在去年 12 月 4 日的遭到了一次网络钓鱼攻击，一个名为 vx-underground 的恶意软件和网络安全专家集体获得了被盗数据的截图，其中包括《使命召唤》的内容计划表。另据 Insider Gaming 证实，此次攻击导致员工的“全名、电子邮件、电话号码、工资、工作地点等其他信息也被泄露”。

动视暴雪发言人 Joe Christinat 对此回应称：“2022 年 12 月 4 日，我们的信息安全团队迅速处理了一起短信钓鱼企图，并迅速解决了这一问题。经过彻底调查，我们确定没有敏感的员工数据、游戏代码或玩家数据被访问”。IT之家注意到，这份措辞谨慎的声明确认了攻击事件确实发生过，但否认了事件的严重程度，同时也没有确认《使命召唤》内容计划表被泄露的真实性。

视频游戏泄密事件正变得越来越频繁，2022 年 9 月，黑客泄露了仍在开发中的《侠盗猎车手 6》的大量相关信息，Rockstar Games 公司证实了这一事件，表示该事件不会影响游戏的开发。