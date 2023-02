微软集成开发环境 Visual Studio 2022 17.5 正式发布

IT之家 2 月 22 日消息,微软集成开发环境(IDE)工具 Visual Studio 2022 于今天发布了 17.5 正式版更新,适用于 Windows 和 macOS 平台的版本已开放下载。

Visual Studio 2022 17.5 引入了多项新功能和改进,旨在提高跨不同平台和语言的开发人员的生产力、性能和协作。IT之家附 Visual Studio 2022 17.5 的一些亮点:

全能型搜索:

Visual Studio 2022 17.5 引入了全新的 All-in-one 搜索体验,可以让开发人员在 Visual Studio 中快速找到命令、文件、设置、符号、NuGet 包等各种内容。您还可以使用自然语言查询来获取符合您目标、意图的建议。

API 开发内部循环:

使用 ASP.NET Core 或 Azure Functions 创建和测试 RESTful API 工作流。

开发者可以轻松创建新端点、生成 OpenAPI 规范、在本地或远程运行和调试 API,并使用 Postman 或 Swagger UI 等工具对其进行测试。

为虚幻引擎引入 Blueprint References 和 Asset Inspector:

为虚幻引擎(Unreal Engine)开发人员带来两项新功能,方便开发人员在 Visual Studio 中审查蓝图和资产。

开发者现在可以在专用工具窗口中查看蓝图节点或变量的所有引用,并查看项目中任何资产文件的详细信息。

改进宏扩展:

针对使用宏的 C++ 开发人员提供了增强功能。开发者现在可以在工具提示中看到宏调用的扩展形式,在宏名称和参数上使用 Go To Definition 和 Find All References 引用,并使用重命名符号重构宏。

新的 Linux 功能:

面向 Linux 平台的 C++ 开发人员的许多新功能。您现在可以使用远程标头 IntelliSense 模式获得准确的代码完成,而无需从远程计算机复制标头文件,直接从 Visual Studio 调试 Linux 核心转储,并使用 SSH 部署 Linux 项目。

布局配置管理:

为希望为其组织自定义 Visual Studio 布局的企业管理员提供的新选项。您现在可以创建布局配置文件,指定哪些组件应该默认安装或卸载,哪些工作负载应该在安装程序 UI 中可见或隐藏,以及安装后应该应用哪些设置。