三星将于 3 月在欧洲推出 Galaxy A14 4G，起售价在 200 欧元左右

IT之家 2 月 22 日消息，根据国外科技媒体 WinFuture 报道，三星即将在欧洲市场推出 Galaxy A14 4G 入门机型，起售价格大概在 200 欧元左右。

和目前已经在美国等市场推出的 Galaxy A14 5G 版本不同，Galaxy A14 4G 并未采用自家的 Exynos 1330 芯片，而是采用 2.0GHz 的联发科 Helio G80 MT6769V / CT 芯片。

Galaxy A14 4G 版本其它规格和 5G 版本基本相同，装备了分辨率为 2408*1080 的 PLS LCD 面板，刷新率为 60Hz，最高亮度可达 480 尼特。

Galaxy A14 4G 机身正面配有 1300 万像素 F / 2.0 自拍摄像头，机身背面为 5000 万像素主摄、500 万像素 F / 2.4 超广角镜头和 200 万像素微距镜头。

三星 Galaxy A14 4G 重 201 克，电池容量为 5000mAh，支持最高 10W 充电。该机其他功能还包括两个支持杜比全景声 (Dolby Atmos) 的立体声扬声器、耳机插孔、双频 AC WiFi 支持、NFC 和蓝牙 5.2。

Galaxy A14 4G 将于 3 月底在东欧推出，起售价在 200 欧元（IT之家备注：当前约 1466 元人民币）左右。