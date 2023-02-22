Linus Torvals 发火：Linux PR 请求如果没有注释，不要提交过来

IT之家 2 月 22 日消息，Linux 6.3 合并窗口期已经于近日启动，Linus Torvalds 收到了大量的 pull request（PR）请求，整体而言本次窗口期的各项工作开展顺利。

Linus Torvalds 也针对本次合并窗口期出现的问题发表了他的看法，IT之家翻译如下：

我收到了这样一条 PR 请求（5c0f220e1b2d）：“将‘for-linus / hardening’分支合并到‘for-next / hardening’”。

整个请求信息只有这一行短短的文字。

我之前已经多次强调，现在显然需要再次强调：如果你懒得解释为什么需要合并，那么这条合并请求就应该抛弃。

这确实应该是每个开发人员都应该牢记的规则，而不只是个空头文字。

我再次强调一遍：如果你无法为合并请求提供合理的解释或者说明，那么请不要提交。

真的就这么简单。在不解释为什么存在这些合并的情况下，绝对 * 永远 * 没有合并的借口。

在这种情况下，我真的认为如果合并请求都没有注释，那么合并还有什么意义！

如果你觉得有理由的话，请说出来！让合并提交看起来更加合理。

因为现在它看起来完全没有意义。我真的 * 厌恶 * 毫无意义的合并。它们只会让历史看起来更糟，更难读懂。