世嘉《人中之龙 维新！极》现已发售，Steam 售价 289 元

IT之家 2 月 22 日消息，世嘉《人中之龙 维新！ 极》今日在 PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PC（Steam）平台发售。Steam 平台标准版售价 289 元，豪华版售价 359 元。

据介绍，该作以 19 世纪 60 年代的日本“京都”为舞台，活跃于那个时代的英雄 —— 坂本龙马的另一段传奇即将开始！

借助 Unreal Engine 而实现的精美画面，焕然一新的系列全明星阵容同台演绎，还有爽快感倍增的战斗系统，以及全新小游戏等等，不胜枚举的各式进化时刻诠释着本作“极”之名的名副其实。

该作更新部分演员，新增加《人中之龙 0》、《人中之龙 6》、《人中之龙 7》3 部作品中的人气角色。此外。本作中，还有能发挥各种特殊效果的“队士技能”，在主线剧情中也将可以使用。请尽情享受施展超酷炫必杀技时的爽快感，以及极具战略性的战斗。

该游戏 Steam 版本需要 60GB 空间，1080p 低画质 30fps 需要 i5-3470 + GTX 960 配置，1080p 高画质 60fps 需要 i7-4790 +RTX 2060 配置。

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