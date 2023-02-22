研究机构：2022 年中国大陆液晶数字标牌出货量 50.3 万台同比下降 56.4%，户内集中于 43/55 英寸

IT之家 2 月 22 日消息，根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国大陆液晶数字标牌市场分析季度报告（China LCD Digital Signage Market Analysis Quarterly Report）》，2022 年，中国大陆液晶数字标牌出货 50.3 万台，同比下降 56.4%，是疫情前后的近年来最低水平。

分场景来看，本报告中的液晶数字标牌分为户内和户外液晶数字标牌。户内液晶数字标牌包括梯媒和非梯媒产品，非梯媒产品包括立式、壁挂式、卧式数字标牌、电子餐牌、电子水牌、海报机等。户外液晶数字标牌产品仅统计户外液晶数字标牌一体机产品（IT之家注：不包含 LED 屏，液晶拼接墙等大型显示产品）。

统计范围内，户内液晶数字标牌出货占比 97%，户外液晶数字标牌占比 3%。户内出货占比相较 2021 年上升 1.6 个百分点，户外占比相应的下滑则主要由于旅游业、社区建设、城市交通、商业地产等持续受到疫情的全面重创，应用需求不足。

2019-2022 年 中国大陆液晶数字标牌市场出货量，单位：千台，%

户内：梯媒设备长期低迷；尺寸集中于 43 和 55 英寸

根据洛图科技 (RUNTO) 数据显示，2022 年户内液晶数字标牌出货 48.8 万台，同比下降 55.7%。其中梯媒占比 19.7%，同比上升 1.4 个百分点，非梯媒占比 80.3%。

梯媒显示设备出货 9.6 万台，同比下滑 52.3%。两大梯媒传媒巨头在 2018 年的客户抢夺大战中，进行了大规模的点位扩张；之后则开始长时间的低效点位优化，因而梯媒显示设备市场随大盘下跌。

非梯媒显示设备出货 39.2 万台，同比下降 56.4%。2022 年的出货主要以用于产品宣传的壁挂广告机为主，占比 46.8%，其次是较多用于百货服饰中商品展示的立 / 竖式广告机，占比 34.9%。

尺寸方面来看，户内的应用主要以 40-49 与 50-59 英寸为主，其占比分别为 22.8%、23.5%，具体又以 43 英寸与 55 英寸占比最高。

2019-2022 年中国大陆户内液晶数字标牌尺寸段结构，单位：%

户外：下滑 71%，Q2 最严重；社区建设占比 22%

数据显示，2022 年户外液晶数字标牌出货为 1.5 万台，同比下降 71.1%，其中以疫情影响出行最严重的二季度下滑最甚。

户外广告机的应用集中在社区、交通、商业地产和旅游及展馆，其中社区占比 22%，同比上升将近 4 个百分点。智慧社区中，依托广告机进行信息、资讯发布，是很重要的社区公共服务的体现。

2019-2022 年中国大陆户外液晶数字标牌市场出货量，单位：千台，%

2023 年，中国数字标牌市场的增长点展望在商业百货零售、会展、交通和企业宣传行业。进入一季度，企业政府展厅、体育活动中心等细分场景已经收获不少需求；全年来看，洛图科技（RUNTO）乐观预测，2023 年中国数字标牌行业发展将强劲恢复，整体出货量达到 67 万台，同比增长 33.2%。