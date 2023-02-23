Omdia：预计今年 AMOLED 显示驱动芯片出货量同比增长 14%

IT之家 2 月 23 日消息，Omdia 最新报告显示，2022 年 OLED 显示面板出货量仍年同比下降 6%，而 OLED 显示驱动芯片（DDIC）出货量同比下降 5%。

报告指出，2023 年，随着智能手机、智能手表、OLED 电视、便携电脑等需求复苏，AMOLED DDIC 出货量有望同比增长 14%，达到 11.6 亿颗。

Omdia 预计 2029 年 AMOLED 渗透率将达到显示面板总量的 30%，AMOLED DDIC 出货量将从 2022 年的 10 亿颗增加到 2029 年的 22 亿颗，复合年增长率（CAGR）为 12%。

其中，智能手机是 AMOLED DDIC 的最大应用市场。Omdia 数据显示，2022 年智能手机 DDIC 出货量占 AMOLED DDIC 市场的 64%。得益于 AMOLED 智能手机显示面板需求复苏，预计 2023 年 AMOLED 智能手机 DDIC 出货量将同比增长 12%。

IT之家从 Omdia 报告中得知，智能手表是 AMOLED DDIC 市场的另一个重要领域，预计 2023 年 AMOELD 智能手表 DDIC 出货量将增长 11%，达到 1.64 亿颗。

其他方面，预计 OLED 电视 DDIC 出货量将在 2023 年实现 16% 的同比增长，达到 1.44 亿颗。同时，平板电脑和笔记本电脑 OLED DDIC 出货量将达到 3700 万颗和 5800 万颗，分别增长 31% 和 49%。