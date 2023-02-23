消息称 Meta 计划再裁员数千人，此前扎克伯格曾预计不再裁员

IT之家 2 月 23 日消息，据报道，在去年秋天裁员 1.1 万人之后，Meta 公司可能将进行新一轮的大裁员，试图削减开支。Meta 首席执行官马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）在 1 月份暗示今年可能会有新一轮的裁员，不过他曾在 11 月说过不会再有更多的裁员。

据《华盛顿邮报》报道，Meta 公司正计划进行另一波裁员，据悉会对其管理层造成冲击。一位熟悉此事的人士说，“Meta 公司计划将一些领导人推到没有直接下属的较低级别职位上，使 Meta 公司首席执行官马克-扎克伯格和该公司的实习生之间的管理层次更加扁平化......”

此外，一些项目预计将被削减，Meta 公司高管“评估完成最必要任务的最廉价方式”，这将“不成比例地影响非工程岗位的员工”。

这一轮裁员的人数可能达到数千人，可能会在未来几个月内完成。

Meta 公司发言人戴夫-阿诺德（Dave Arnold）在被问及此事时拒绝向《华盛顿邮报》发表评论，只提到了扎克伯格 1 月份的这一声明：

我们去年结束了一些艰难的裁员并重组一些团队，当我们这样做时，我明确表示，这是我们关注效率的开始，而不是结束。

IT之家认为，扎克伯格这一声明的确为今年可能出现的更多裁员打了个预防针。然而，这与其在去年秋天大规模裁员后发出的信息形成了 180 度的翻转，当时他说“预计不会有更多的裁员”。

报道发出后，Meta 公司的政策传播总监安迪-斯通对《华盛顿邮报》的角度提出了异议，他称该报道是错误的，“这个标题 / 故事情节与同一篇报道中的报道以及以前的报道相矛盾”。

与此同时，Twitter、Zoom、LinkedIn 等其他科技公司的裁员也在继续。