梅赛德斯-奔驰与谷歌合作，共同设计汽车导航系统

IT之家 2 月 23 日消息，据路透社报道，当地时间周三，德国汽车制造商梅赛德斯-奔驰宣布，已与谷歌在导航方面展开合作，并将在每辆装有自动驾驶传感器的汽车上提供“超级计算机般的性能”，以寻求与特斯拉和中国新公司竞争。

据梅赛德斯-奔驰介绍，与谷歌的合作将使其能够提供即时交通信息和自动改道。此外，驾驶员还可以在汽车娱乐系统上观看 YouTube。

梅赛德斯-奔驰首席执行官 Ola Kaellenius 还表示，公司同意与半导体制造商英伟达分享收入，以降低购买昂贵高性能半导体的前期成本。英伟达自 2020 年以来一直是其自动驾驶软件的合作伙伴。

此外，梅赛德斯拥有少量股份的自动驾驶传感器制造商 Luminar Technologies 表示，已与这家汽车制造商达成了一项价值数十亿美元的协议，将把其传感器集成到各种汽车上，这推动 Luminar 股价上涨逾 25%。

IT之家曾报道，梅赛德斯-奔驰乘用车业务去年向客户交付了 204.39 万辆汽车，同比减少 1%。不过，该公司去年电动汽车销量从 2021 年的 5.25 万辆激增至 11.78 万辆。