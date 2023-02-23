龚宇：爱奇艺已成功解决债务问题

IT之家 2 月 23 日消息，昨天爱奇艺发布了截至 2022 年 12 月 31 日未经审计的第四季度和全年财报。财报显示，爱奇艺 2022 年总营收 290 亿元，四季度营收 76 亿元。2022 年，爱奇艺基于非美国通用会计准则财务指标的运营利润为 22 亿元，运营利润率 7%，其中第四季度 non-GAAP 运营利润为 9.79 亿元，连续四个季度运营盈利，首次实现全年运营盈利。

图源：爱奇艺

在关键的会员数上，2022 年第四季度，爱奇艺日均订阅会员数为 1.12 亿，较上季度增长 1060 万，月度平均单会员收入（ARM）为 14.17 元。2022 年第四季度，爱奇艺会员服务营收 47 亿元，同比增长 15%。全年会员服务营收 177 亿元，同比增长 6%。

同期，爱奇艺在线广告业务营收 16 亿元，环比增长 25%，同比下滑 7%。全年在线广告营收 53 亿元，同比下滑 25%。这主要受到宏观环境影响。

另值得注意的是，爱奇艺似乎历史性解决了债务问题。2 月 22 日，龚宇在对外发布的《致投资人的一封信》中明确提到，在过去的 12 个月，爱奇艺先后完成三轮融资，总募资额近 13 亿美元，成功解决了债务问题，实现了资本结构的大幅优化。

财报显示，截至 2022 年 12 月 31 日，爱奇艺现金及现金等价物、受限制现金及短期投资合计余额 87 亿元。同期，流动负债科目下一年内需偿付的可转债余额为 83.05 亿元。

龚宇认为，解决债务问题之后，爱奇艺可以更从容、更专注于未来 3-5 年的发展。

IT之家附龚宇《致投资人的一封信》

亲爱的投资人：

首先，我要对您的信任和长期支持表示最诚挚的感谢。很高兴能够借此机会和大家分享我们过去一年的业务变化和战略思考。

对于很多人而言，2022 年是充满挑战的一年，对爱奇艺更是如此。但 2022 年也是爱奇艺的破局之年和奇迹之年，我们在极具波动性的市场环境下，成功实现了业绩的标志性大逆转，在市场份额、运营表现和财务表现上均实现了质的飞跃。我们长期坚持的原创策略效果卓著。我们实现了由“爱奇艺能够打造爆款”到“爱奇艺是爆款制造营”的转变。特别是在刚刚过去的 Q4，我们在市场份额、会员收入、运营利润、运营现金流和自由现金流方面的表现均创历史最佳成绩。

我们批量化生产优质原创内容的能力显著提升。以 2022 年 Q4 为例。我们在一个季度内上线了 6 部爆款剧集，带动会员播放时长同比增长超 40%，环比增长超 30%，前所未有。与此同时，Q4 我们的内容市占率保持绝对领先且持续扩大，根据云合数据，我们的戏剧独播市占率同比提升 20 个百分点，环比提升 13 个百分点。

强劲的内容表现带来强劲的营收表现。在第四季度，核心的会员业务收入创历史单季收入最高值，同环比增长分别达到 15% 和 13%。日均订阅会员数达 1.12 亿，环比净增超过千万。12 月底留存会员数更是达到 1.2 亿，较 9 月底净增超过 1300 万。广告业务继续恢复，环比增长达 25%。

就盈利能力而言，第四季度运营利润表现创历史新高，运营利润率连续五个季度增长。这充分验证了我们反复强调的商业模式中的运营杠杆优势。在收入增长的同时，利润增长更快，利润率不断提高。

我们已成功转型为一家能产出正向现金流入的企业。在第四季度，公司的运营现金流连续三个季度为正。

我们认为，爱奇艺能够创造奇迹之年主要归功于三件事:

退一步海阔天空，保有勇气，竭力改变我们可以改变的：

回溯到 2021 年底，整体长视频行业发生巨大变化，不再盲目追求市场份额，前所未有地把内容品质和盈利紧紧绑定在一起。我们判断行业竞争即将进入理性发展的新阶段，长视频的竞争重点将由内容数量转变为内容质量，提高运营效率和追逐盈利能力将成为越来越多行业玩家的共同诉求。

基于这个判断，我们在市场中率先做出调整，制定了 2022 年战略目标为“降本增效，开源节流，实现运营层面盈亏平衡”，明确将策略由“市场份额优先”转变为“盈利优先”的目标，并推出了一系列的举措。一方面聚焦主业，砍掉或收缩非核心业务，减少非必要投入。虽然承受了巨大舆论压力、行业内压力、资本市场压力，但我们坚守住策略，没有动摇。另一方面，由于内容投入是爱奇艺的最主要成本构成，我们更加专注于加大头部原创内容的投入，减少投资低投入产出比的内容，这极大提升了内容投资效率。

这使我们超预期达成战略目标。我们最初设定的目标为实现 2022 年全年 Non-GAAP 运营层面盈亏平衡。通过过去一年的努力，爱奇艺实现全年运营利润 13 亿人民币，相比去年同期为运营亏损 45 亿。Non-GAAP 运营利润 22 亿人民币，相比去年的亏损 30 亿人民币实现大幅逆转。与此同时，我们的现金流健康度不断提升，实现由负转正并大幅改善，逐渐趋近 Non-GAAP 营业利润水平。截至 2022 年 Q4，我们已连续 3 个季度运营现金流为正和连续 2 个季度保持自由现金流为正。

更重要的是，在财务表现大幅逆转的同时，我们欣喜地看到平台优秀作品层出不穷。我们长期坚守的原创策略开始显现成效，帮助我们构筑了坚实的竞争壁垒，形成了绝对的行业领先优势。成熟高效的内容制作方法论和强大的运营能力，使我们具备了批量化打造优质内容的能力。截至 2022 年底，爱奇艺历史上共计 7 部剧集的爱奇艺热度值破万，2022 年就有 5 部，其中 4 部是爱奇艺原创内容。

在 2023 年第一季度，我们更是迎来了现象级爆款剧集《狂飙》，也是第 8 部热度值破万剧集。《狂飙》各项指标均打破爱奇艺平台历史记录：爱奇艺热度值破万速度最快，热度峰值、日均播放时长、日均覆盖用户数、会员收入均位列平台历史第一，是名副其实的全民现象级大剧。这进一步验证了我们的内容飞轮效应，内容生产和运营进入良性循环，即“稳定优质内容供给 —— 驱动会员增长和成本效率优化 —— 带动盈利提升 —— 产出更多优质内容”。因此，我们坚信这样的成功是可复制的，未来我们还能不断超越自我产出更好内容。

冷静坚毅，坦然直面我们无法改变的：

回溯 3-4 年前，当时资本市场环境较好，我们以可转债的方式在公开市场进行了募资。最近两年，受不稳定的国际关系、疫情、宏观经济疲软等影响，整个资本市场呈现出巨大的波动。

即便如此，我们依然竭尽全力寻找破局之法。在过去的 12 个月，我们先后完成三轮融资，总募资额近 13 亿美元，成功解决了债务问题，实现了资本结构的大幅优化。融资不仅为爱奇艺带来宝贵的资金储备，更重要的是在极具波动的市场环境下，帮助我们找到了依然坚定支持我们的投资人，包括百度、PAG、Oasis 以及其他不愿具名但同样坚信爱奇艺未来的投资人。

最近的一笔融资发生在 2023 年 1 月，我们抓住市场的最佳时间窗口完成了公开市场增发，在尽最大努力保护投资人利益的同时，实现了资本结构的大幅优化，为公司的长期发展奠定坚实基础。基于上述努力，我们成功地把“不可为”变成“可为”，这使我们在未来可以更从容、更专注于公司未来 3-5 年的发展。

潜心笃行，坚守信仰，以真正的智慧扭转乾坤，确保公司更长远的发展。

用户的利益和优质的内容是我们坚定的信仰。我们始终坚信，长视频内容是人们的刚性需求，虽然短视频（我们称之为“可口视频”）占领了更多的用户时长，但是高质量的、带有更多思想的影视内容，一定是用户视频消费升级的长期目标。作为佐证，我们看到随着今年爱奇艺在内容表现上的爆发，更多的用户留在我们的平台上观看优质内容并为之付费。

2022 年 Q4 日均订阅会员数达 1.12 亿，环比净增超过千万。12 月底留存会员数更是达到近 1.2 亿，较 9 月底净增长超过 1300 万，且目前会员增长势头仍然强劲。时间是我们最好的朋友。正是原创内容策略的长期坚守，确保了爱奇艺的市场领先地位和差异性。这是我们认为可以支撑公司长久发展的真正智慧。

在内容方面，我们深知优质内容是我们的核心竞争力，为此我们毫不动摇地推进原创策略。截至目前，爱奇艺原创内容，特别是爆款原创剧集，已成为我们内容供给和收入贡献的主力军。由于原创策略的成功归功于长期的坚持、密集的资金投入，人才的长期培育，并需要依托技术的不断积累和创新，才可保障爆款内容的持续输出，因此是无法轻易复制的。

我们从 2014 年开始大规模做原创，于 2022 年实现突破，以工匠精神耕耘近 10 年，仅过去两年对原创内容投入就接近 200 亿人民币。建立多个工作室的机制是我们内容原创战略能够成功实施的保障。同时，我们也逐渐建立了一个复杂的、数据驱动的、高效决策的影视制片管理系统，可以覆盖内容生产全生命周期中的每一个关键时刻。得益于此，原创内容的贡献大幅提升，目前已成为内容供给主力。在每年上新的重点剧集中，原创内容占比从 2018 年的 20%，提升至 2022 年的 50% 以上。

另一方面，技术是影视制作行业工业化水平提升的保障，也是我们未来决胜的重要武器。中国影视制作行业正在从过去“作坊式”的运作模式逐渐转向工业化，这也是我们坚持践行并在未来继续推动的。例如，爱奇艺自研的影视制片管理系统，可帮助影视制作团队有效提高项目管理能力，提升内容质量和节约成本。

另外，我们通过虚拟制作技术助力内容拍摄的影视工业化。虚拟制作不受地域、天气等影响，且同一套虚拟资产可以复用于多个项目拍摄，可将后期制作的工作前置，缩短制作和上线周期。虚拟资产未来还可复用到其他业务，创造更多增收方式，比如数字资产运营，IP 增值服务，元宇宙等。

此外，我们也密切关注技术进步带来的行业机遇，如人工智能生成内容（AIGC）和其他创新技术。我们将与我们的战略合作伙伴百度一起探索 AIGC 在长视频行业的应用场景，例如提高内容生产效率、内容分发和推广。我们相信 AIGC 战略将帮助爱奇艺释放更多的潜力，进一步提高我们的整体业务效率，创造更大的价值。

我们始终致力于为用户提供最具吸引力的内容、高品质的视听体验、最丰富的内容权益和会员福利。例如，我们持续完善我们的智能推荐系统，帮助用户以最便捷的方式找到最感兴趣的内容；我们通过互动视频提供业界领先的沉浸式内容体验，目前已在我们的剧集和综艺节目中广泛采用。针对青少年、老年人和视障用户推出了特殊模式，以满足他们独特的用户需求。我们继续扩大我们的专属会员福利套餐，包括专属 IP 纪念品、限时折扣优惠和专属粉丝活动。

以上这些举措，帮助我们在 2022 年实现了业绩的标志性逆转，创造了爱奇艺的奇迹之年。跨入 2023 年，我们的目标是“高质量增长”。在此策略下，公司的目标是实现收入和运营利润双增长，为实现高质量增长，我们将继续聚焦发展爱奇艺的核心主业，同时理性投入新业务；专注于加大头部内容投入，保持高品质且多样化的内容组合；在确保效率的前提下，适当加大市场投入。

我们也建议我们的投资者以更长远的眼光来看待爱奇艺所取得的成果，并重新审视整个长视频行业。在 2022 年，爱奇艺继续领跑行业的同时，整个行业的投资回报率也在迅速回升，这是行业发生的结构性变化，尤其是平台主导的原创内容供应更加集中所推动的结果。这将让行业更为健康，行业中的每个参与者都将从中受益。

道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期。展望未来，我们将坚守信仰，为我们的用户、合作伙伴以及投资人创造更高的价值。我们依然相信爱奇艺最好的时刻尚未到来。

龚宇

爱奇艺创始人、首席执行官

2023 年 2 月 22 日