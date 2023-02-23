谷歌云计算部门实行共享办公：两名员工合用一个工位

北京时间 2 月 23 日上午消息，据报道，来自谷歌内部的消息显示，谷歌正以“地产效率”为由，要求云计算部门的员工和合作伙伴从下季度开始转为共享工位的办公模式。员工将与他人共享一个工位，轮流在工位办公。

谷歌云将在美国最大的 5 个办公室，即华盛顿州柯克兰、纽约、旧金山、西雅图和加州太阳谷，推行新的共享工位模式。根据谷歌内部分享给云计算部门员工的答疑材料，此举将使得谷歌“可以继续投资于云计算业务的增长”。一些办公楼将可以腾空。

内部文件写道：“大多数员工现在将与另一名同事分享一个工位。”预计员工将隔天来一次办公室上班，因此一个工位同一天不会有两名员工使用。“通过员工配对，共享工位的员工和团队将可以就基本的桌面环境达成一致，并建立规范，确保在新的共享办公环境中获得积极的体验。”

此外，如果在没有被分配工位的时间段来到办公室，谷歌员工可以使用“空出的临时空间”。

在谷歌内部，管理层将这种新的办公模式称作“云办公室演进”（CLOE），“将疫情前最好的协作模式与混合办公的灵活性结合在一起”。文件称，新的办公模式不是临时试点，“最终这将让我们的办公空间得到更高效的利用”。

答疑文件称，谷歌的这一决定也参考了员工返回办公室复工情况的内部数据。目前，谷歌还在放缓招聘速度，并在 1 月份裁掉了 1.1 万名员工。

然而在谷歌内部平台上，已经有员工制作表情包，嘲笑这一调整。员工将此次调整视为一种削减成本的措施。有热门表情上写着：“并不是每项削减成本的措施都需要被表述为对员工有利。一句简单的，‘我们正在削减办公空间以降低成本’，会让领导层听起来更加可信。”

谷歌尚未对此做出回应。

目前，谷歌正在展开更广泛的成本削减，包括缩减办公地产。不过，谷歌尚未具体说明计划削减的地区或楼宇。

在 2022 年第四季度的财报电话会议上，谷歌高管表示，今年第一季度，由于全球办公地产的削减，将产生大约 5 亿美元的成本。此外，未来还可能发生其他的地产费用。本月早些时候有报道称，谷歌将结束在总部所在地旧金山湾区“一些空置楼宇”的租赁。

云计算业务占谷歌全职员工总数的超过 1/4，也是谷歌增长最快的业务之一，但尚未实现盈利。

第四季度，谷歌云计算带来了 73.2 亿美元的营收，同比增长 32%，远高于公司整体不到 10% 的增长率。然而，这一营收数字仍然低于华尔街的平均预期，并且云计算业务每季度亏损仍然达到数亿美元。其中，第四季度的亏损为 4.8 亿美元，为一年前的近一半。

总体来看，该季度谷歌的净利润为 136.2 亿美元，2022 年全年为 599.7 亿美元，都较 2021 年出现了明显下降。