2023 款比亚迪汉 EV 创世版曝光：4 大升级，或将于 3 月中旬上市

IT之家 2 月 23 日消息，据迪厂消息，日前 2023 款汉 EV 创世版部分信息曝光，新车将进行 4 大升级，或将于 3 月中旬正式上市。

IT之家附升级内容如下：

① 外观升级：新增冰川蓝色外观，新增的 506km 尊贵型和 605km 尊贵型同步创世版造型。

② 舒适性升级：全系新增氛围灯、热泵空调，605km 尊贵型升级丹拿音响，715km 旗舰型升级方向盘加热。

③ 底盘性能升级：全系标配铝合金悬架、两驱版车型全系标配 FSD 可变阻尼悬架，715km 旗舰型可选装 DiSus-C 智能电控主动悬架。

④ 智能化升级：标配 5G 车机，苹果 NFC 车钥匙，605km 尊贵型和 715km 尊贵型新增 BSD 盲点监测功能。

动力部分，2023 款汉 EV 创世版将会继续提供两驱版和四驱版车型可选，其中两驱版搭载的电机最大功率为 180 千瓦，峰值扭矩可达 350 牛・米，百公里加速时间为 7.9 秒，提供 506 公里、605 公里和 715 公里三种续航版本可选；四驱版两台电机的综合功率为 380 千瓦，综合扭矩为 700 牛・米，百公里加速时间仅需 3.9 秒，续航里程为 610 公里。

售价方面，由于新增了 506km 和 605km 两款入门级车型，可能将拉低 2023 款创世版（现款 27.18 万起）的起售价。得益于配置升级，参考老款汉 EV 的官方指导价为 21.98 万起，预计 2023 款汉 EV 创世版起售价为 23 万起。