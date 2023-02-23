工信部：2022 年全国锂离子电池产量同比增长超 130%

IT之家 2 月 23 日消息，IT之家从工信部官网获悉，2022 年，我国锂离子电池行业坚持供给侧结构性改革，加快技术创新和转型升级发展，不断提升先进产品供给能力，总体保持快速增长态势。

一是产量持续快速增长，产业规模不断扩大。根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，2022 年全国锂离子电池产量达 750GWh，同比增长超过 130%，其中储能型锂电产量突破 100GWh；正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量分别约为 185 万吨、140 万吨、130 亿平方米、85 万吨，同比增长均达 60% 以上；产业规模进一步扩大，行业总产值突破 1.2 万亿元。

二是行业应用加速拓展，助推双碳进程加快。2022 年，锂电在新能源汽车领域以及风光储能、通信储能、家用储能等储能领域加快兴起并迎来增长窗口期，2022 年全国新能源汽车动力电池装车量约 295GWh，储能锂电累计装机增速超过 130%。2022 年全国锂电出口总额 3426.5 亿元，同比增长 86.7%，为新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型做出积极贡献。

三是技术进步加快步伐，先进产品层出不穷。骨干企业围绕高效系统集成、超大容量电芯等方向加快布局，先进电池产品系统能量密度超过 250GWh/kg；柔性、耐低温、防水性的新型电池产品在冬奥装备上成功应用；新一代信息技术与新型储能产品进一步融合，智能液冷技术等显著增强储能系统热管理水平，降低系统安全隐患。

四是行业投资热情高涨，全链加强协同合作。据不完全统计，2022 年仅电芯环节规划项目 40 余个，规划总产能超 1.2TWh，规划投资 4300 亿元。上游产品价格高位震荡，锂电二阶材料价格反复冲高回落，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）2022 年均价分别达 48.1 万元 / 吨、46.4 万元 / 吨。锂电企业通过投资参股、签订长单、联合攻关等多种形式，加强产业链上下游合作。