台积电 2700 亿在美设厂遭质疑：“一场毫无道理的投资”

作为世界上最大的先进计算机芯片制造商，台积电正在升级和扩建位于美国亚利桑那州的一家新工厂，该工厂有望帮助美国走向更加独立自主的技术未来。

台积电在美国建厂

然而，对于台积电内部的一些人来说，这个规模达到 400 亿美元 (约合 2758 亿元人民币) 的投资项目却是另外一回事：一个糟糕的商业决策。

根据外媒对 11 名台积电员工的采访，在这家中国台湾芯片制造商的内部，围绕着美国工厂的质疑声越来越多。许多员工表示，这个项目可能会分散公司在研发上的专注度。长期以来，正是这种聚焦研发的精神帮助台积电击败了竞争对手。一些人还表示，他们对于搬到美国感到犹豫，因为可能存在文化冲突。

他们的这些担忧突显出台积电的棘手处境。作为全球最大芯片代工商，台积电的芯片驱动着从手机到汽车在内的各种产品。该公司具有重要的战略意义，掌握了令人垂涎的技术诀窍。面对地缘形势，台积电试图对冲风险，却发现自己的行动正在制造新的紧张局势。

台积电

台积电在亚利桑那州凤凰城北部郊区的工厂扩建，旨在让先进的微芯片生产更接近美国。然而，这一努力引发了公司内部的担忧，高昂的成本和管理挑战表明，将人类已知的最复杂的制造工艺之一移植到地球另一端是多么地困难。

毫无道理的投资

台积电亚利桑那工厂承受着巨大的成功压力。如果失败，这将意味着美国培养先进芯片制造业的努力受挫，这些制造业在几十年前多半转移到了亚洲。同时，如果亚利桑那工厂无法生产出足够多的可用芯片，那也证明台积电花费的数以十亿美元计的投资并不值得。

“从商业角度来看，台积电在美国的投资毫无道理。”私募股权公司柯克兰资本 (Kirkland Capital) 董事长、前科技行业分析师柯克・杨 (Kirk Yang) 表示，他提到了高昂的成本。他补充说，台积电可能是出于政治考虑而被迫在美国建厂的，但“到目前为止，凤凰城项目给台积电或台湾带来的好处很少”。该项目是台积电对近年来全球对芯片生产地缘担忧做出的首个重大让步。

很长时间以来，台积电几乎把所有工厂都留在了台湾。现在，该公司也在日本建设工厂。据两位知情人士透露，欧洲政策制定者已经出台了吸引台积电建厂的计划。目前，台积电正处于就建厂事宜做出决定的最后阶段。

台积电发言人高孟华 (Nina Kao) 没有直接回应公司内部对亚利桑那州投资的担忧，但她在一封电子邮件中表示，在美国建厂的决定是基于多种因素，包括客户需求、市场机会和挖掘全球人才的机会。

高昂成本

2020 年 5 月，台积电宣布在亚利桑那州建厂，最初承诺投资 120 亿美元。去年 12 月，该公司将投资增加到 400 亿美元，计划用更先进的芯片制造技术升级工厂，尽管不是最先进的。该工厂预计将于 2024 年开始生产微芯片。台积电称，随后将在该选址增设第二家工厂。

这个投资项目颇具挑战性。台积电在上个月的财报电话会议上表示，受劳动力成本、许可、监管合规和通货膨胀等因素的影响，美国的建设成本可能至少是台湾的四倍。台积电 CFO 黄仁昭 (Wendell Huang) 表示，美国的投资可能会损害台积电今年的盈利能力。

台积电将美国工厂投资增加到 400 亿美元

“台积电认识到，台湾的晶圆厂与海外的晶圆厂之间存在成本差距。”台积电发言人高孟华表示。她补充说，公司仍预计长期毛利率将保持稳健。

台积电还需要附近的供应商为亚利桑那州工厂提供原材料、设备和关键部件。然而，一些试图加入其中的供应商表示，他们面临着劳动力挑战和高昂的成本。

台湾长春石化在亚利桑那州的卡萨格兰德投资了一座 3 亿美元的工厂，距离凤凰城有大约一个小时的车程。长春石化亚利桑那公司经理苏裕弘表示，在这里的建厂成本是在台湾的 10 倍。据他透露，不熟悉美国法规和建筑许可，以及生产材料供应不足，都是造成成本上升的原因。

中鼎工程公司是台积电的工程和建筑承包商，其董事长杨宗兴 (Michael Yang) 表示，亚利桑那州工厂的建设成本“远远超出”他的客户预期。他说，除了不断上升的通货膨胀，台积电还在与英特尔争夺熟练劳动力和建筑设备。目前，英特尔也在亚利桑那州扩张。

“当我们一开始报告报价时，客户的反应是：‘你们疯了吗？’但事情就是这样。”杨宗兴表示。

美国人最难管

一些台积电工程师表示，他们担心亚利桑那州工厂将如何融合美国和台湾员工。他们说，在台湾，工程师工作时间长，周末轮班，并开玩笑说他们是在“卖肝”为台积电工作。但是他们认为，这样的牺牲可能对美国员工不那么有吸引力。

去年离开台积电的工程师韦恩・赵 (Wayne Chiu) 表示，他曾考虑过加入台积电的海外扩张计划，但是在意识到自己可能不得不收拾美国的烂摊子之后，他失去了兴趣。

“晶圆制造最困难的不是技术，”他说，“最困难的是人事管理。美国人在这方面做得最差，因为美国人最难管理。”

芯片由晶圆制造而成

三名培训过美国工程师的台积电员工表示，很难在美国员工之间实现做法的标准化。他们说，台湾员工会毫无疑问地按照要求去做，而美国员工则会质疑管理人员，质疑是否有更好的方法。

台积电驻亚利桑那州的一名工程师说，一些美国人在被分配多项任务时会显得很不情愿，有时会拒绝一项新任务，而不是更加努力地完成每一项任务。八名台积电员工称，他们认为在凤凰城工作的人会比他们的美国同事承担更大的责任。

张忠谋的教训

20 多年前，台积电在美国的第一笔投资也具有警示作用。上世纪 90 年代末，台积电创始人张忠谋 (Morris Chang) 推动了一项雄心勃勃的海外扩张计划，并在华盛顿州创建了一家芯片制造子公司 WaferTech。

张忠谋去年在布鲁金斯学会的播客节目中透露，尽管曾承诺要在美国建多家工厂，但在“一系列令人难堪的意外”之后，他只建了一家工厂。这些意外包括成本高企和熟练劳动力短缺。

张忠谋

他还对美国重塑全球半导体供应链的努力提出了质疑。他在 2021 年的一个公开论坛上表示，台积电成功背后的台湾优势在美国是无法复制的。

张忠谋在布鲁金斯学会的播客节目中指出，美国政府根据《芯片法案》划拨的 520 亿美元补贴，不足以启动芯片制造业，是一次“昂贵且徒劳的举动”。《芯片法案》是一项旨在刺激美国国内先进芯片生产的联邦资金计划。

但是，当台积电去年 12 月宣布扩建凤凰城工厂时，张忠谋似乎改变了看法。他说，这一次，公司的“准备要充分得多”。

当被问及这一表态时，张忠谋回应称，他坚持自己在去年播客节目和去年 12 月亚利桑那州活动上的言论，但拒绝进一步置评。