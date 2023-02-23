魅族 20 系列搭载 Flyme 魔术收纳大师：超 36 个月流畅读写不卡顿

IT之家 2 月 23 日消息，魅族科技今日上午带来了魅族 20 系列的最新预热信息，称新机搭载 Flyme 魔术收纳大师，支持空间碎片 AI 智能整理，超 36 个月流畅读写不卡顿，实现“空间井井有条，手机久用久新”。

目前，魅族 20 系列已开启“ 1 元超前预订”活动，预订后可享 36 个月超长质保等 7 大权益，活动时间为 2 月 21 日至 3 月 14 日。

魅族官方数据显示，魅族 20 系列无界超前订 26 小时突破 15 万预订单。与此同时，魅族 20 系列 1 元超前订活动昨日还登陆领克天猫旗舰店，双方联动密切。

根据此前信息，魅族 20 系列手机将首发搭载新一代无界生态系统 Flyme 10，采用骁龙 8 Gen 2 芯片，智能思维引擎从“OneMind 888+”升级到“OneMind 10.0”，同时搭载 13 根电竞级高能天线，全系采用柔性直屏。

IT之家曾报道，型号为 meizu m2392 的魅族手机已现身 Geekbench，应为“魅族 20”系列机型，该机单核跑分 1409，多核跑分 4199，超大核频率为 3.19GHz，配备 12GB 内存，搭载 Android 13 操作系统。