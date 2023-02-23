全新梅赛德斯-奔驰 E 级车智能座舱亮相：MBUX 超级屏，可装更多娱乐程序

IT之家 2 月 23 日消息，自 1946 年以来，梅赛德斯-奔驰 E 级车在全球已累计交付超过 1700 万辆。全新梅赛德斯-奔驰 E 级车智能座舱今日迎来全球首发。新车采用全新软件驱动的电子架构与全感官沉浸式智能座舱，拥有 AI 个性化专属空间。

▲ 图自梅赛德斯-奔驰，下同

据介绍，新车升级中央处理器与 5G 通讯模块，提升车机系统的数据传输与算力，搭配“MBUX 超级屏”融合环抱式座舱、带“随音悦动”功能的主动式环境氛围灯。同时，人工智能可自主学习客户最常使用的车辆功能，在日常场景下自动推荐或启用相关功能。

具体来看，全新 E 级车的中控屏与前排乘客屏双屏一体，边缘轮廓采用曲线设计，并由一整块玻璃覆盖，打造出“MBUX 超级屏”（MBUX Superscreen）。中控屏和乘客显示屏上的显示图标也更为简约，与智能手机图标设计更为相似，方便驾驶员快速找到所需的图标。高清仪表屏采用悬浮式设计，提供“经典”和“运动”两种显示风格。

IT之家从梅赛德斯-奔驰官方公布的信息得知，全新 E 级车首次搭载“随音悦动”功能，主动式环境氛围灯会随车内声场变化。整个仪表板上方的环抱式环境氛围灯带从前贯穿至后排。车门把手、车门手柄和电动车窗调节按键则覆盖金属元素。采用浮岛式设计的车门扶手集成功能按键，既能控制车门开关，也能启用各类座椅调节功能。

娱乐方面，全新 E 级车现能装备更多的娱乐程序，中控屏和前排乘客显示屏上既能刷“抖音”，也能玩“愤怒的小鸟”，能通过“Webex”“Zoom”等实现协同办公，还能在“Vivaldi”浏览器上查询信息。此外，ZYNC 车载数字娱乐平台可提供在线视频、交互体验、本地视频播放、体育、新闻、游戏等等娱乐内容。

功能方面，全新 E 级车率先将“晕车舒缓模式”引入“畅心醒神”功能，帮助乘客缓解晕车症状。如若前排乘客晕车，其可开启该模式，并根据系统指示，调节座椅靠背，调整坐姿，系统会自动调节座垫，空调系统将有规律地提供新鲜空气，缓解晕车症状。

智能体验方面，全新 E 级车将率先启用基于 AI 技术的“场景”功能。除了车辆预设的标准化“场景”功能模板，同时用户还可对“场景”功能自定义触发条件，进行场景“编程”。在中控屏的“零层级界面”上，MBUX 基于对客户日常使用习惯的学习，主动推荐常用功能，客户无需翻动多级菜单，即可在桌面上使用导航、音乐、空调等诸多常用功能。此外，车辆如今可支持免唤醒功能，客户无需说出“你好，奔驰”便可以直接启用智能声控系统，并语音操控车辆各项功能。