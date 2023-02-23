首次引入国内平台，解谜游戏《迷室 VR》上线 PICO Store

IT之家 2 月 23 日消息，由影核 Netvios 独家发行的解谜游戏《迷室 VR（The Room VR：A Dark Matter）》今日正式上线 PICO 应用商店，这也是该作首次引入国内平台。

《迷室 VR》是《迷室》系列的 VR 作品，玩家需要在一定范围的房间内解开数个谜盒装置，这也是游戏名 The Room 的由来之一。价格方面，《迷室 VR》首发售价为 89.9 元，前两周可享受 8 折限时优惠。

该作在手游版的基础之上，融入了沉浸式的动态交互。玩家可借助 PICO 系列 VR 一体机，即可自由抓取和操控游戏中的道具。

游戏介绍显示，《迷室 VR》的故事发生于维多利亚工业革命时期，玩家需要跟随神秘来信的指引，循序渐进地侦破著名的“埃及古物学家失踪案”。线索交织相错，隐藏在无数个精巧谜盒的机关内部，目之所及的物品都可能带来意料之外的刺激感。

作为 PICO 最新一代 VR 产品，PICO 4 可以为《迷室 VR》玩家们带来更沉浸的娱乐体验。机关操作是《迷室》系列的核心玩法，游戏中需要玩家做出大量放置、转动、抽拉、滑动等物理动作。如第二章中，在拉动吊起法老棺材的尼龙绳时，配合 PICO 4 手柄内置的 50-500Hz 的宽频线性马达，力度表现俨如在拉动真的绳子。

2023 年开年以来，PICO 应用商店已陆续上线《红色物质 2》《迷室 VR》等游戏。IT之家从 PICO 官方获悉，截至目前，PICO 平台已拥有超过 300 款应用。