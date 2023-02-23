Linux 6.3 为高通 WiFi 7 硬件添加 ath12k 驱动程序支持

IT之家 2 月 23 日消息，在 Linux 6.3 合并窗口期里，收到了大量改进 Linux 网络性能的合并请求。在这些请求中，除了为 IPv4 提供 BIG TCP 支持（产生更高的吞吐量和更低的延迟）之外，还为高通 Wi-Fi7 硬件添加了“ath12k”驱动程序支持。

ath12k 驱动程序是 Linux 6.3 的全新驱动程序，在过去的几个月中一直处于开发状态。ath12k 驱动程序将初步支持高通的 QCN9274 和 WCN7850 PCI 设备。

WCN7850 PCI 是高通 FastConnect 7800 系列中的一员，用于 WiFi 7 认证硬件，能够提供高达 5.8 Gbps 的速度。随着新芯片组的发布，该驱动程序将继续获得更多 Qualcomm WiFi 7 硬件支持。

IT之家从报道中获悉，Ath12k 源于 ath11k 的一个分支，专门针对 Wi-Fi 7 进行驱动优化。

Linux 内核团队依然在优化 Wi-Fi 7，目前 ath12k 驱动程序在 802.11ax 模式和之前的模式下运行，目前正在开发 802.11be 下的 WiFi 7 极高吞吐量 (EHT) 模式。