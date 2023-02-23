索尼 Xperia 5 V 跑分曝光，搭载二代骁龙 8、16GB 大内存

IT之家 2 月 23 日消息，索尼 Xperia 在智能手机市场一直特立独行，在配置和设计上都走自己的路线，有时也会出现落后主流配置的情况。但今年的索尼 Xperia 旗舰新机可能会有所不同，因为跑分显示该机的内存可能会达到 16GB。

IT之家注：OnLeaks 提供的 Sony Xperia 1 V 渲染图

据 Geekbench 的数据库显示，索尼一款型号为 XQ-DQ72 的手机已经现身，根据 Xperia 手机的型号命名规则，XQ-D 代表 Mark V 世代（去年是 XQ-C），数字前的 Q 表示这款手机是 Xperia 5（Xperia 1 是 T），数字则表示销售市场以及单双卡。

因此，这款出现在数据库中的手机，应该是索尼 Xperia 5 V。跑分显示，Xperia 5 V 将如预期搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器。值得注意的是，索尼手机很少堆硬件，但这部跑分的 Xperia 5 V 居然搭载了高达 16GB 的内存。

如果跑分为真，Xperia 5 V 将成为少数非电竞手机中内存达到 16GB 的智能手机。而 Xperia 1 V 的配置也不会更低，IT之家预计该机同样搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，内存最高也能达到 16GB。

索尼 Xperia 1 V 的渲染图此前已经曝光，设计将延续索尼 Xperia 手机这几年的简约风格，21：9 比例的 6.5 英寸直屏也将保持不变。Xperia 1 V 有可能在即将到来的 2023 年世界移动通信大会上发布，并有望成为搭载骁龙 8 Gen 2 处理器最薄的手机。