Stellantis：已推出 23 款纯电动汽车，2024 年年底将增加至 47 款

IT之家 2 月 23 日消息，Stellantis 集团今日宣布在 2022 年取得了破纪录的全年财务业绩，实现了 168 亿欧元（IT之家注：当前约 1231.44 亿元人民币）的净利润和 233 亿欧元（当前约 1707.89 亿元人民币）的调整后经营利润。

Stellantis 表示，集团正加快电气化转型，在 2022 年售出纯电动汽车 28.8 万辆，同比增长了 41%。目前，集团已推出 23 款纯电动汽车，到 2024 年年底将增加至 47 款，以实现集团到 2030 年拥有 75 款纯电动汽车并销售 500 万辆纯电动汽车的目标。

Stellantis 数据显示，在欧洲 30 国市场，Stellantis 集团的纯电动商用车销量和包含所有车型的纯电动车销量分别排名第一和第二。其中，全新菲亚特 500 和标致 e-208 分别是意大利乘用车市场和法国乘用车市场销量最高的两款纯电动车型。在美国，集团的插电混动车型销量排名第一，Jeep Wrangler 4xe 在美国和加拿大均为销量最高的插电混动车型。

此外，Stellantis 称软件业务在 2022 年同比增长了 25%，软件业务增长战略有望在 2030 年实现 200 亿欧元（当前约 1466 亿元人民币）的净收入和约 40% 的毛利率。