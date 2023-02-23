现代汽车已开始在美国生产电动汽车，首款为捷尼赛思 GV70 电动版

2 月 23 日消息，据外媒报道，去年 8 月份生效的美国新的电动汽车补贴方案，将 7500 美元的购买补贴限制到了北美生产的电动汽车，这也导致当时还未在北美生产电动汽车的现代面临挑战，现代汽车及韩国方面对此也有担忧。

但从最新的报道来看，此前将在韩国生产的电动汽车出口到美国市场的现代汽车，已经开始在美国阿拉巴马州的工厂，生产电动汽车。

外媒的报道显示，现代汽车是当地时间周三，开始在他们位于阿拉巴马州的工厂，组装捷尼赛思 GV70 SUV 电动汽车的。捷尼赛思是现代汽车旗下独立运营的品牌，GV70 电动汽车是现代汽车及捷尼赛思在阿拉巴马州工厂生产的首款电动汽车。

在阿拉巴马州工厂生产捷尼赛思 GV70 电动汽车，也就意味着根据美国去年新生效的电动汽车补贴方案，购买他们这一款电动汽车的消费者，将有资格获得美国方面 7500 美元的补贴，进而降低消费者的购买成本，吸引更多的消费者。

现代汽车开始在阿拉巴马州工厂生产捷尼赛思 GV70，是继佐治亚州的电动汽车及电池工厂动工建设之后，他们在美国生产电动汽车的又一重要举措。

现代汽车在佐治亚州的电动汽车及电池工厂，投资 55.4 亿美元，建成后年产能将达到 30 万辆，计划 2025 年上半年投产。