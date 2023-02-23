为了 50 美元赌注，有玩家用早已停产的 Kinect 通关一款现代游戏

作为曾经掀起“体感革命”的游戏外设，伴随着 Xbox 度过两个世代的 Kinect 如今已经停产很久了。

Kinect 是一台概念超前的 3D 体感摄影机，它依靠相机捕捉三维空间中玩家的运动，侦测人体骨骼信息并追踪成像的“黑科技”在当年惊艳亮相，却因技术不成熟以及体感游戏本身的局限性等因素慢慢退出大众视野。当微软宣布次世代主机不再支持 Kinect 的那一刻起，这台红极一时的体感机器就已名存实亡。

但这并不妨碍 Kinect 爱好者继续维护他们心爱的产品。两年前，一部名为《太空军阀器官交易模拟》的游戏凭着一腔热情为 Kinect 做了适配，这也是目前市面上最后一款支持 Kinect 的游戏。

《太空军阀器官交易模拟》是一款由小型独立游戏开发团队 Strange Scaffold 制作的经营模拟类游戏，游戏内容好理解且易上手，玩家将扮演一名游历于浩瀚宇宙之中器官交易商人，通过接受客户的订单并支付对应的器官来获取声望与利润，在反复倒卖由血与肉组成的猎奇器官的过程中实现发家致富，并透过那些奇怪的订单文本感受这片宇宙特有的黑色幽默。

用肝脏取暖的变态在游戏中比比皆是

与大部分经营模拟游戏一样，《太空军阀器官交易模拟》仅需一只鼠标即可正常游玩，并不存在任何体感互动元素，而开发组要为这款诞生自 2021 年的游戏适配早已停产的 Kinect 的理由，是因为“我张开双臂拥抱太阳，让我的遗忘成为我自己的选择之一”。

是的，制作组沿用了游戏整蛊搞怪的风格，以神经病般的文风向玩家们解释了有关 Kinect 的几个问题。比如当你问他们使用 Kinect 是不是体验本作的最佳方式，他们会干脆地回复你：“当然不是。”

又比如，当被问及 Kinect 是怎么在现代游戏中正常运作的，他们会给你讲个毫无逻辑的故事，据说他们的创意程序员脑子不太好使，自己一个人半夜捣鼓 Kinect 的适配工作，这之后大家好像也都没管他，放任他独自一人完成了对 Kinect 的支持。

最关键的是，制作组在这次的问答环节中许下了一个承诺，他们表示会为使用 Kinect 通关的玩家发送一张 50 美元的 Steam 礼品卡，因为喜欢这么折磨自己的人可不多见。

“送礼品卡主要是想见见对自己这么狠的人，并希望他手下留情，别把我们都给灭了。”

当时，大家普遍认为这只是不切实际的空头支票，考虑到制作组的精神状态，他们说出来的每个字的可信度都有待商榷。而且 Kinect 操作本就不太方便，为了这 50 美元用落伍的体感操作折磨自己实在是不划算。

不过两年过后，这款小众冷门游戏终于等来了一位狠人。上周，《太空军阀器官交易模拟》的 Steam 社区里出现了一则新的讨论贴，一位玩家以邀功的心态高调炫耀着他的成就，声称自己录制了 14 小时全流程视频，如果这还不够，他还能直播用 Kinect 再打一遍。

这位玩家的壮举显然吓着了制作组的各位成员，在得知这一消息后，他们立刻着手准备检验这位玩家的游玩录像，上文提到的那位脑子有些不太正常的负责适配 Kinect 的程序员更是感慨道：“为什么你用这个我只测试了五分钟的功能通关了这款游戏?”

受限于时好时坏的网络环境，目前这位全程使用 Kinect 通关的玩家还没有将他的通关视频上传至互联网。谁也不知道这位玩家为什么要花 14 个小时用蹩脚的 Kinect 完成游戏，可能是因为他真的很需要那张 50 美元的礼品卡吧。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：Okny