英特尔发布绿色电脑：搭载 12 代酷睿，组件全面精简，90% 可回收

IT之家 2 月 23 日消息，据英特尔官方消息，今日，英特尔举办主题为“携手生态伙伴分享高能低碳新理念，共同打造绿色商用电脑”的新品发布会。

英特尔与包括清华同方、宏碁在内的 PC 产业合作伙伴共同推出了绿色商用电脑产品，号称将高能低碳新理念融入从 PC 定义设计到回收循环的全生命周期 4 大关键环节，带来 14 项突破与创新。

▲ 图源英特尔“ 知 IN ”微信公众号

据介绍，绿色商用电脑搭载英特尔第 12 代酷睿处理器，并在多个方面进行了改进，IT之家汇总如下：

在主板上，普通台式机主板器件数量在大约 1800 个，而绿色电脑降到了约 1400 个，数百个非必要电子器件被精简，节省约 22% 的材料；

在供电设计上，主板上的板载电压调节器效率更高，比普通设计提升了 6%，采用的小型化无风扇 12V 单路输出的电源达到了 80Plus 白金标准，效率达到 92% 以上，如采用氮化镓电源，达到了 80Plus 钛金标准，效率高达 96% 以上；

由于主板高度集成，小型化 PCB 面积比普通 ATX 主板减少了 36%，且不再采用分离 IO 板的方式，从而减少了线缆的使用。

在高度集成的 7L 紧凑机箱内，能够满足大部分桌面应用对性能和扩展 IO 的要求，比传统 15L 的塔式机箱减少了材料的使用，固定主板只需 4 颗螺丝，而普通台式机需要更多螺丝，最大程度上优化了制造的流程。

绿色电脑还采用低有害物和可循环物质的绿色材料、单风扇散热器、紧凑组装机箱、高效免风扇电源、节省连接线材的扩展以及可回收面板。

英特尔表示，关注绿色低碳电脑“从摇篮回到摇篮”的产品全生命周期，通过对定义和设计、制造和交付、使用和维护、回收和循环 4 大关键环节进行绿色把控，带来 14 项突破和创新，包括：

主板绿色选材和器件精简、散热风扇优化、结构模块化设计、机箱免工具组装设计、电源采用高转化率低发热的氮化镓技术、器件绿色可回收、SMT（Surface Mount Technology，即表面贴片技术）环节绿色优化、组装自动化降低人力和资源消耗、包装绿色节碳、体感智能低功耗、低碳模式优化能效、数据管理训练更优低碳使用模式、软件实现多场景的低碳体验、以及绿色可降解 PCB（Printed Circuit Board，即印制电路板）的高可回收率

此外，绿色电脑产品定制了一套低碳软件解决方案 ——“英特尔绿色电脑软件控制中心”，用户在软件中可将 PC 设定到低碳运行模式，并可以实时了解 PC 的运行功耗。相关数据还可被收集汇总，便于管理单位统一进行部署和能效管理。软件还能够让电脑感知用户的状态，在使用时提高能效，当用户离开时，PC 可及时进入到更低功耗的模式中实现节能减碳。

英特尔绿色电脑的产业合作伙伴可以实现 95% 的金属和玻璃纤维回收率和 90% 的有机物回收率，极大地减少污染和浪费。