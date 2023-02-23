AI 芯片等订单推动，台积电 5nm 及 4nm 产能利用率开始回升

2 月 23 日消息，据外媒报道，在消费电子产品需求下滑，对芯片的需求也明显减少的大背景下，芯片厂商都面临挑战，存储芯片厂商尤为明显。

面临挑战的芯片厂商，也包括台积电，他们已预计今年一季度的营收同比环比均将下滑，预计在 167 美元（IT之家备注：当前约 1152 元人民币）-175 亿美元（IT之家备注：当前约 1207.5 亿元人民币）17。而在去年年底，也有报道称台积电整体的产能利用率，在今年上半年将降至 80%，7nm 及 6nm 制程工艺的产能利用率降幅将会最大，5nm 和 4nm 制程工艺的产能利用率，预计从 1 月份开始也将下滑。

对于台积电 5nm 及 4nm 制程工艺的产能利用率，有业内人士称近期已开始回升，主要是得益于交货时间短的 AI 芯片和服务器处理器订单的强劲推动。

5nm 及 4nm 制程工艺，在台积电的营收中占有相当的比重，已连续两个季度超过 7nm，成为台积电最大的营收来源。代工价格高的这两大制程工艺的产能利用率回升，也将推动台积电营收的提升。

推升台积电 5nm 及 4nm 制程工艺产能利用率回升的 AI 芯片和服务器处理器，可能与近一段时间大火的 ChatGPT 等人工智能聊天机器人有关，训练相关的人工智能聊天机器人及维持相关服务的运营，需要服务器及相关的芯片提供支持。