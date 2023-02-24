京东内部邮件证实“百亿补贴”将上线，2 月 23 日已启动内测

2 月 24 日早间消息，京东将上线“百亿补贴”频道的传闻近日引起行业广泛关注。新浪科技独家获得的一份京东内部邮件显示，目前京东已经开启了“百亿补贴”的内测工作。

此前，行业传闻京东计划在 3 月初上线百亿补贴频道，向拼多多开战。对于该消息的真实性，京东未正面回应。而一封京东内部邮件泄露而出，证实了这一消息。

邮件称，为了百亿补贴有更好的用户体验，将于面向京东内部同事开放内部众测优先体验。对于参与内测并发现系统漏洞的员工，京东还专门设立了奖励金。

邮件信息显示，该邮件的发出时间是在 2 月 23 日中午，这意味着，目前京东已经开启了“百亿补贴”的内测工作。根据此前媒体爆料出的京东内部汇报方案，京东“百亿补贴”将于 2 月 24 日完成竞价系统上线。从此次邮件曝光的内测时间来看，该项目得到了提前。

据接近京东的知情人士透露，此次京东打造“百亿补贴”项目，补贴方案将覆盖全品类。

2022 年底，刘强东在京东的一场内部讲话中就曾强调，“低价是京东过去成功最重要的武器，也是以后的唯一基础性武器。”

对于上述流出的京东内部邮件的具体内容，以及“百亿补贴”的相关信息，截至发稿前京东方面仍未有官方回应。