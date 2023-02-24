微软在 Win11 Build 22623.1325 引入“关闭通道”选项，可从 Beta 频道回到正式版

IT之家 2 月 24 日消息，微软今天更新了 Win11 Build 22623.1325 预览版日志内容，在系统中引入了“关闭通道”（off-ramp）选项，Beta 频道的 Windows Insider 项目成员可以在 3 月 8 日之前作出选择。

目前用户加入 Windows Insider 项目非常简单，但是却无法回到正式版。微软在最新 Beta 频道版本中就引入了“关闭通道”功能，允许用户重新回到正式版。微软表示未来每年都会提供一个窗口期，让用户可以退出测试版重新回到正式版。

IT之家翻译微软更新日志内容如下：

微软为了响应 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员反馈意见，在 Win11 新预览版的“设置”>“Windows Update”>“Windows Insider Program”中引入了“Stop getting preview builds”（停止获取后续预览版更新）选项。该选项窗口期将运行至 2023 年 3 月 8 日。

在用户退出 Beta 项目期间，系统会运行疑难解答应用，不再接收来自 Beta 频道的新预览版更新，并卸载启用包（EKB）。疑难解答应用需要重新启动才能完成该过程。

之后，设备将不再从 Beta 频道接收新的 Insider Preview 版本。要查看此疑难解答程序是否已在您的设备上运行，请转到“设置”>“疑难解答”>“推荐的疑难解答程序历史记录”。

故障排除程序完成后，设备将使用 2023 年 3 月“B”版本（下一个补丁星期二）进行升级，这将使设备与已发布的 Windows 11 版本 22H2 保持同步。从那里开始，该设备将继续每月接收正常的服务更新。

该选项窗口期运行至 2023 年 3 月 8 日，关闭该选项的用户不会退出 Beta 频道，用户可以下个窗口期重新接收新版本。