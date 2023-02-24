魅族 20 跑分曝光：搭载高通骁龙 8 Gen 2，运行基于安卓 13 的 Flyme 系统

IT之家 2 月 24 日消息，安兔兔官方今天放出了魅族 20 的跑分。据介绍，该机型号为 m2391，测试总分为 1255418 分。

该机搭载高通骁龙 8 Gen 2 移动平台，配备 12GB RAM、512GB ROM，屏幕分辨率 2400×1080，运行基于 Android 13 的 Flyme 系统（大概率是即将发布的 Flyme 10）。

对比榜单来看，这台新机的 GPU 和 MEM 成绩基本上都达到了骁龙 8 Gen 2 旗舰机的正常水准，不过 CPU 和 UX 成绩都还有提升的空间，不过这次曝光的应该只是一台工程机，跑分并不能够代表量产版的水准。

值得一提的是，魅族 20 系列外观已经在吉利发布会上遭到曝光。该机将采用后置竖排三摄、直角中框、居中挖孔屏设计。

IT之家根据此前官方公布的信息汇总，魅族 20 系列手机全系采用柔性直屏，搭载全新超声波指纹 2.0，支持 0.075s 疾速湿手解锁，采用骁龙 8 Gen 2 芯片，智能思维引擎从“OneMind 888+”升级到“OneMind 10.0”，配备 LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存，并且将首发搭载新一代无界生态系统 Flyme 10，同时搭载 13 根电竞级高能天线。