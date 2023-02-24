SensorTower：2022 年全球手游收入首次回落至 788 亿美元，但仍高于疫情前水平

IT之家 2 月 24 日消息，SensorTower 今日发布《2023 年全球移动游戏市场展望》。

报告指出，随着疫情对全球移动市场影响的减退，2022 年全球手游收入首次回落至 788 亿美元，同比下降近 9%，但仍比 2019 年收入高出 25%。分析师预计 2023 年全球手游收入重回上升通道，2027 年预测收入将突破 920 亿美元。

就下载量而言，2022 年全球手游下载量接近 2021 年水平，为 554 亿次，但仍比 2019 年下载量高出 31%。分析师预计 2023 年全球手游下载量重回上升趋势，2027 年全球手游预测下载量将突破 760 亿次。

SensorTower 指出，在 2022 年世界杯的带动下，全球体育手游下载量增长 14% 至 22 亿次。2022 年超休闲、益智解谜、街机等休闲手游下载量保持上年水平，预计 2023 年休闲手游下载量将延续以往的增长态势；而这一年中 RPG、策略、动作和射击等中重度手游内购收入首次出现 11% 的下滑至 463 亿美元，2023 年中重度手游预测收入将有所回升。

细分来看，2022 年全球 RPG 手游内购收入首次出现 15% 的下滑至接近 2019 年水平，SensorTower 预计 2023 年 RPG 手游收入下降趋势有所放缓。就下载量而言，2022 年全球 RPG 手游下载量为 14 亿次，与 2021 年基本持平。

2022 年，全球策略手游内购收入首次出现 6% 的下滑至 167 亿美元，但仍高于疫情前水平。预计 2023 年策略手游收入有所反弹。2022 年全球策略手游下载量与 2021 年持平，预测 2023 年下载量保持稳定。

这里要提一下来自中国的策略手游，在美国、日本和韩国等热门海外市场均有突出的收入表现。

就 SensorTower 给出的榜单来看，《王者荣耀》《三国志 战略版》《英雄联盟手游》《金铲铲之战》《率土之滨》是中国玩家最喜欢的五大策略手游，而《无尽的拉格朗日》《口袋奇兵》《明日方舟》《万国觉醒》《文明与征服》表现也很不错。

此外，《万国觉醒》、《口袋奇兵》、《Age of Origins》、《守望黎明》、《王国纪元》等多款 4X 策略手游还入围了 2022 年美国策略手游畅销榜 Top10。

本文基于 Sensor Tower 分析师撰写的内容整理而成，IT之家附 SensorTower 原文。