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Noble ROM 3.1 发布：为 Galaxy S9+ 等旧机型非官方适配 OneUI 5.1

2023/2/24 14:34:25 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 2 月 24 日消息，三星 Galaxy S9 + 和 Galaxy Note 9 并不在三星 OneUI 5.1 适配机型清单之列，不过最新推出的 Noble ROM 3.1 为上述两款机型带来了非官方的 OneUI 5.1 体验，而且还带来了 Galaxy S23 机型独占的 Image Clipper 功能。

Noble ROM 是由 XDA 论坛开发者 AlexisXDA 开发的第三方 ROM，主要为不符合升级条件的旧款 Galaxy 机型提供最新 OneUI 升级体验。

本次更新推出的 Noble ROM 3.1 版本已经适配 Galaxy S9、Galaxy S9+ 和 Galaxy Note 9 三款机型，具备 OneUI 5.1 正式版所提供的所有功能，且包含了谷歌 2023 年 2 月的安全补丁。

Noble ROM 3.1 版本更新最值得关注还引入了 Image Clipper 功能。这是目前 Galaxy S23 机型独占的功能，已经官方升级 OneUI 5.1 的 Galaxy 机型也没有获得这项功能。Image Clipper 允许用户快速从图片和视频中抠取对象。

IT之家附 Noble ROM 3.1 链接：访问这里

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关键词：三星

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