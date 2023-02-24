三星扩充可折叠阵容，将推出 Galaxy Z Flex 等 4 个新系列手机 / 平板

IT之家 2 月 24 日消息，根据可靠消息源 RGcloudS 分享的推文信息，三星正在积极扩充可折叠阵容，在现有的 Galaxy Z Fold 和 Galaxy Z Flip 基础上再次添加 4 个新系列。

RGcloudS 在推文中表示三星已经调整了手机的发布策略，进一步精简 Galaxy A 等中低端系列，整体手机朝着高端机型发展。而三星的首选方案就是扩充现有的可折叠手机阵容。

IT之家整理本次新增的 4 款 Galaxy Z 系列信息如下：

Galaxy Z Flex：

该系列会采用双折叠设计，有 3 块屏幕。目前尚不清楚具体的折叠方案，不过三星此前已经获批了不少这方面的技术专利。

Galaxy Z Fold Ultra：

该系列是 Galaxy Z Fold 的升级版本，采用 4K 分辨率屏幕，屏幕由三星显示（Samsung Display）供应。而标准版 Galaxy Z Fold 则采用 QHD 分辨率，屏幕由京东方供应。

Galaxy Z Flip Ultra：

该系列采用 2K 分辨率屏幕，屏幕由三星显示（Samsung Display）供应。而标准版 Galaxy Z Flip 则采用 FHD 分辨率，屏幕由京东方供应。

Galaxy Z Tab：

该系列为可折叠平板，会提供更大的屏幕空间。目前尚不清楚具体屏幕尺寸。

爆料中还提及三星即将推出全新的中端系列 Galaxy K，此外会取消 Galaxy S+ 系列。