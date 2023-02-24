5199 元起，三星 Galaxy S23 / Plus / Ultra 全平台开售：全系高频版骁龙 8 Gen 2

IT之家 2 月 24 日消息，三星 Galaxy S23 系列今日全渠道开售，国行售价 5199 元起，比之前的先行者计划售价便宜了 500 元。

三星 Galaxy S23：

8GB + 128GB：5199 元

8GB + 256GB：5699 元

8GB + 512GB：6499 元

三星 Galaxy S23+：

8GB + 256GB：6999 元

8GB + 512GB：7999 元

三星 Galaxy S23 Ultra：

8GB + 256GB：8999 元

12GB + 256GB：9699 元

12GB + 512GB：10699 元

12GB + 1TB：12699 元

参数方面IT之家已经发过很多次了，三星 Galaxy S23 系列全系搭载高频版骁龙 8 Gen 2 处理器，Galaxy S23 Ultra 配备了全新的 200MP 广角摄像头，此外还有两个 10MP 长焦摄像头、12MP 超广角摄像头，支持 3 倍和 10 倍光学变焦，支持最高 100 倍的数码变焦。

三星 Galaxy S23 Ultra 配备 6.8 英寸 3088×1440 OLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率（1-120Hz），拥有 5000mAh 电池，以及 45W 快充，10W 无线充电。

该机厚 8.9mm，重 234g，支持蓝牙 5.3、NFC、UWB、IP68，内置 S Pen 手写笔。

三星 Galaxy S23 和 Galaxy S23+ 在外观上采用了类似于 S23 Ultra 的设计语言，放弃了相机模块，改为独立的相机单元。

三星 Galaxy S23 配备 6.1 英寸 2340×1080 OLED 屏，支持 120Hz 刷新率（48−120Hz LTPO），前置 12MP 镜头，后置 50MP（OIS）主摄 + 12MP 超广角 + 10MP（OIS）3 倍人像长焦。

该机拥有 3900mAh 电池，支持 25W 快充 + 10W 无线充电，厚 7.6mm，重 168g，同样支持蓝牙 5.3、NFC、UWB、IP68。

三星 Galaxy S23+ 屏幕扩展到了 6.6 英寸 2340×1080 OLED 屏，支持 120Hz 刷新率（48−120Hz LTPO），拥有 4700mAh 电池，支持 45W 快充 + 10W 无线充电，厚 7.6mm，重 196g。