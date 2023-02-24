三星 Galaxy S23 / Ultra 部分用户体验及安全功能由印度研究中心开发

IT之家 2 月 24 日消息，三星 Galaxy S23、S23 + 和 S23 Ultra 旗舰机已开售，该系列手机集成了从物质化学到半导体和回收利用等不同技术领域进行大量研究和开发的成果。三星 Samsung R&D Institute Noida (IT之家注：简称 SRI-N，三星诺伊达研究中心) 在几个方面为 Galaxy S23 系列的开发做出了贡献，尤其是在改善用户体验和安全功能方面。

三星透露，位于印度的 SRI-N 研发中心与韩国团队密切合作，开发了突破性的创新技术，并通过 One UI 将其添加到 Galaxy S23 系列中。首先，SRI-N 帮助创建了一些功能，例如 Good Lock 套件的 Galaxy to Share 应用、多计时器功能、就寝时间闹钟和直拨电话 4×1 主屏幕小组件。

此外，印度 SRI-N 工程师还通过睡眠追踪器小组件以及三星健康中的喝水提醒、身体成分监测器、月经周期追踪器和心率监测器为用户体验做出了贡献。

三星还表示，Galaxy S23 的一些最强大的用户安全功能是由 SRI-N 工程师开发的。开发人员创建了紧急 SOS 和紧急共享功能，允许 Galaxy S23 用户在紧急情况下按三次侧面按钮并发送包含其位置和短视频记录的帮助消息。

这些工具和 One UI 元素并非 Galaxy S23 系列独有，但 SRI-N 帮助了开发上线，可用于最新的三星旗舰手机。